На його складання пішло більш ніж 20 000 кубиків.

Команда Lego показала кастомний ігровий комп'ютер, оформлений у вигляді особняка з привидами на честь Хелловіна. Відомо, щ на його складання пішло більш ніж 20 000 кубиків.

Про це повідомляє портал PC Gamer.

У збірку входять топовий процесор Intel Core i9-12900kf з графікою GeForce RTX 3090. Також на борту встановлено 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5, два SSD-накопичувачи по 500 ГБ кожен і кастомна система рідинного охолодження.

Сам конструктор виконаний в тематиці жахів – всередині нього можна зустріти скелетів, вампірів, відьом і іншу тематичну нечисть. Вартість такого ПК не розкривається.

З чого зібрати ігровий комп'ютер у 2022 році

Згідно з докладним звітом, доступним на сайті Steam, найпопулярнішою відеокартою серед гравців, як і раніше, залишається "старий-добрий" GeForce GTX 1060.

У розділі, присвяченому процесору, домінують ПК з 6-ядерним CPU з частотою 2,3-2,69 ГГц. Що стосується оперативної пам'яті, то в більшості ігрових комп'ютерів встановлено 16 ГБ ОЗУ. Підключається така система переважно до монітора з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Також видання Tom's hardware ділилося списком найкращих процесорів для ігор в 2022 році з точки зору "ціна-якість". В цілому, найоптимальнішим недорогим процесором для ігор визнали Intel Core i5-12400.

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