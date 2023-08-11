На зміну Cortana прийшли Windows Copilot і чат-бот Bing.

Microsoft офіційно припинила підтримку віртуального асистента Cortana в якості додатка для ОС Windows. Пізніше, восени, підтримка помічника також припиниться в інших сервісах компанії на кшталт Microsoft Teams Room і Teams Mobile.

Компанія вже давно планувала відмовитися від Cortana. Тепер при спробі запустити програму з'являється сповіщення про припинення роботи і посилання на офіційну заяву компанії.

Додаток інтегрували в операційну систему в 2015 році, дозволяючи встановлювати нагадування, відкривати додатки і ставити питання за допомогою голосових команд. Проте вже через кілька років Microsoft визнала, що Cortana поступилася конкурентам на кшталт Alexa і Google Assistant.

В якості заміни Microsoft пропонує:

функцію "Голосовий доступ" в Windows 11, яка дозволяє управляти операційною системою за допомогою голосу;

Bing Chat – сервіс пошуковика Bing на базі мовної моделі GPT-4, який відразу видає відповіді природною мовою;

Microsoft 365 Copilot – ШІ-помічник, який працює за вас в Word, Excel та інших додатках Office;

Windows Copilot – ШІ-функція для управління Windows в форматі запитів в чаті.

Нагадаємо, раніше Microsoft оголосила про припинення підтримки Windows для клієнтів в Росії. Це означає відсутність важливих оновлень для забезпечення безпеки інформації.

А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.

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