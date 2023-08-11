Microsoft офіційно припинила підтримку віртуального асистента Cortana в якості додатка для ОС Windows. Пізніше, восени, підтримка помічника також припиниться в інших сервісах компанії на кшталт Microsoft Teams Room і Teams Mobile.
Компанія вже давно планувала відмовитися від Cortana. Тепер при спробі запустити програму з'являється сповіщення про припинення роботи і посилання на офіційну заяву компанії.
Додаток інтегрували в операційну систему в 2015 році, дозволяючи встановлювати нагадування, відкривати додатки і ставити питання за допомогою голосових команд. Проте вже через кілька років Microsoft визнала, що Cortana поступилася конкурентам на кшталт Alexa і Google Assistant.
В якості заміни Microsoft пропонує:
- функцію "Голосовий доступ" в Windows 11, яка дозволяє управляти операційною системою за допомогою голосу;
- Bing Chat – сервіс пошуковика Bing на базі мовної моделі GPT-4, який відразу видає відповіді природною мовою;
- Microsoft 365 Copilot – ШІ-помічник, який працює за вас в Word, Excel та інших додатках Office;
- Windows Copilot – ШІ-функція для управління Windows в форматі запитів в чаті.
Нагадаємо, раніше Microsoft оголосила про припинення підтримки Windows для клієнтів в Росії. Це означає відсутність важливих оновлень для забезпечення безпеки інформації.
А тим часом вже наступного року вийде Windows 12, в якій акцент буде зроблений на штучному інтелекті та оптимізації апаратного та програмного забезпечення. А в плані дизайну Windows 12 буде ще більше схожа на MacOS.