Інтернет-послуги доступні у всіх областях, окрім Луганської.

Майже у 85% населених пунктів України є доступ до Інтернету.

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

"Загалом в Україні послуги інтернет-доступу надають у 85% населених пунктів, телефонії – у 95% і доступні у всіх областях, окрім Луганської", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Волинській та Донецькій області було підключено багатоканальний номер для переадресації дзвінків на номери екстрених служб "101" та "112".

"А це означає, що у критичній ситуації рятувальники отримають ваш дзвінок і приїдуть на допомогу", - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, на період воєнного стану в Україні дозволяється використання супутникового інтернету Starlink усім охочим.

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