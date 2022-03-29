У разі отримання небезпечного листа, не можна відкривати прикріплені до нього файли, зазначили у Держспецзв'язку.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Заборгованість по зарплаті" серед державних органів України.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

"У додатку до листа розміщений документ "Заборгованість по зарплаті.xls", який містить легітимні статистичні дані та макрос. Водночас до згаданого документу у вигляді вкладення додано кодовані дані. Макрос після активації здійснить їх декодування, створить EXE-файлу "Base-Update.exe" на комп'ютері та запустить його. Згаданий файл здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, своєю чергою, забезпечить завантаження і запуск на комп'ютері одразу двох шкідливих програм: GraphSteel та GrimPlant. Виявлену активність асоційовано з діяльністю групи UAC-0056", - йдеться у повідомленні.

У разі виявлення вказаного повідомлення не потрібно відкривати файли та негайно повідомити про це на пошту cert@cert.gov.ua.

Нагадаємо, 24 лютого рано-вранці РФ вдерлася в Україну. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів і Маріуполь.

Російська сторона також вела проти нашої країни кібервійну.

У Держспецзв'язку 19 березня повідомили, що з 15 лютого українська держава зазнала понад 3 000 DDoS-атак.

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