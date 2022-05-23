Новинка виконана в дизайні AirPods 3 з конструкцією вкладишів.

Компанія Meizu поповнила модельний ряд своїх навушників новим пристроєм – Blus Air. Зовні навушники дуже нагадують AirPods 3-го покоління від Apple, але коштують у 7 разів дешевше.

Виробник запевняє, що пристрій може працювати до 25 годин, якщо використовувати для підзарядки кейс. На одному заряді новинка може функціонувати ~6 годин, повідомляє Gizmochina.

Що ще цікавого

Навушники отримали кастомні 12-мм драйвери, два мікрофони для фільтрації навколишніх шумів і систему електронного шумозаглушення. Підключення до пристроїв відбувається за допомогою Bluetooth 5.2, який підтримує наднизьку затримку передачі звуку (50 мс).

Кожен навушник важить 3,9 г і відповідають сертифікату IPX5, тобто мають захист від пилу і бризок.

Продажі Blus Air в Китаї стартували сьогодні за 159 юанів (~700 грн). Ймовірно, скоро їх можна буде знайти й на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Вас також можуть зацікавити новини: