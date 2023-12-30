Додаток чат-бота Microsoft Copilot з доступом до GPT-4 та DALL-E 3 тепер є на iOS та Android.

Головний конкурент ChatGPT, інтелектуальний чат-бот Copilot, тепер доступний всім користувачам смартфонів. Декілька днів тому вийшла версія для Android, а сьогодні програма з'явилася в магазині додатків Apple App Store.

Додаток працює аналогічно версії OpenAI ChatGPT, і навіть в деяких моментах перевершує його. Користувачі можуть поставити питання, складати електронні листи та узагальнювати текст без особливих зусиль.

Показово, що Copilot використовує новітню нейромережу на основі великої мовної моделі GPT-4, при цьому працює безкоштовно, тоді як OpenAI за доступ до GPT-4 в рамках ChatGPT просить оформити підписку вартістю 20 доларів на місяць. Також в Copilot інтегрований DALL-E 3 полегшуючи створення зображень шляхом перетворення текстових запитів.

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Компанія Microsoft просуває Copilot окремо від свого пошукача Bing. Разом з випуском окремого додатка для iOS і Android, розробник інтегрував ШІ-помічника в Windows 10 і Windows 11.

Очікується, що, починаючи з наступного року, штучний інтелект і функції на базі ШІ стануть ключовою фішкою в мобільних гаджетах. Йдеться про так званих "розумні" смартфони.

Наприклад, Samsung раніше оголосила, що додасть в серію Galaxy S24 голосового перекладача, який буде активуватися під час телефонних дзвінків і переводити сказане в реальному часі. Також ШІ буде задіяний і для інших цілей – для листування і обробки фотографій і відеороликів.

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