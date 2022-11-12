Постраждалі користувачі можуть обійти проблему, оновивши ігри та програми до останньої доступної версії.

Ще в кінці вересні користувачі, які встановили перше велике оновлення Windows 11, почали скаржитися на "Синій екран смерті" і зависання в іграх. Через півтора місяця з офіційним коментарем вийшла сама Microsoft.

Спочатку вважалося, що дана проблема актуальна тільки для тих комп'ютерів, в яких встановлені відеокарти NVIDIА. Однак тепер стало відомо, що вона зачіпає куди більш широкий спектр обладнання, повідомляє Bleeping Computer.

За словами представників Microsoft, проблема уповільнення роботи ПК викликана тим, що деякі програми та ігри ненавмисно включають функції налагодження продуктивності графічного процесора, "які не призначені для використання споживачами".

Відео дня

Постраждалі користувачі можуть обійти проблему, оновивши ігри та програми до останньої доступної версії. Більшість з них оновлюватимуться автоматично через магазин додатків, у якому вони були придбані, або безпосередньо під час запуску. Однак в окремих випадках користувачам можуть знадобитися консультації з розробником, додали в Microsoft.

А тим часом ПК-користувачам не рекомендується встановлювати оновлення 22H2 Windows 11 вручну за допомогою Media Creation Tool або по кліку "Оновити зараз", поки проблема не буде усунена.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). Найпомітніші нововведення – оновлений "Диспетчер завдань" і поліпшена багатозадачність.

А ще, через довгий час Microsoft, повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Згідно зі свіжим звітом Statcounter, станом на жовтень 2022 року частка Windows 11 серед операційних систем Microsoft становить 15%. Втім, їй ще далеко до лідера в особі Windows 10, яка встановлена на 71,29% ПК.

Вас також можуть зацікавити новини: