Аналітичне агентство Statcounter оприлюднило щомісячний звіт, в якому названо поширеність різних версій операційної системи Windows станом на жовтень 2022 року
Через рік після релізу частка Windows 11 серед операційних систем Microsoft перевищила 15% – за останній місяць її популярність зросла на 2%. Проте, як випливає зі звіту, їй ще далеко до лідера в особі Windows 10.
На сьогодні "десятка" встановлена на 71,29% ПК. Частка операційної системи поступово зменшується в міру того, як користувачі ПК переходять на Windows 11.
- у "старенької" Windows 7 частка становить 9,61%,
- Windows 8.1 займає 2,51% ринку,
- Windows 8 – 0,69%,
- Windows XP працює на 0,39% всіх ПК.
Своєю чергою, опитування Steam за жовтень 2022 року показує, що Windows 11 встановлена на 23.37% ігрових комп'ютерів. Водночас частка "десятки" становить 69%.
Загалом же на Windows припадає 75,93% світового ринку настільних операційних систем, на macOS – 15,74%, на Linux – 2,6%, а на ChromeOS ще менше – 2,38%.
Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11
Реліз Windows 11 відбувся 5 жовтня 2021 року. Ті, хто перейшов на "одинадцятку" кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше, не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.
У середині вересня для Windows 11 вийшло перше велике оновлення з переробленим "Диспетчером завдань" і можливістю перетягувати ярлики та файли на панель завдань.
Втім, оновлення виявилося доволі проблемним. Зокрема, користувачі скаржаться на "синій екран смерті" і зависання в іграх після установки апдейта, також є проблеми з роботою принтерів.