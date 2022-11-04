Частка "десятки" поступово знижується в міру того, як користувачі переходять на Windows 11.

Аналітичне агентство Statcounter оприлюднило щомісячний звіт, в якому названо поширеність різних версій операційної системи Windows станом на жовтень 2022 року

Через рік після релізу частка Windows 11 серед операційних систем Microsoft перевищила 15% – за останній місяць її популярність зросла на 2%. Проте, як випливає зі звіту, їй ще далеко до лідера в особі Windows 10.

На сьогодні "десятка" встановлена на 71,29% ПК. Частка операційної системи поступово зменшується в міру того, як користувачі ПК переходять на Windows 11.

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у "старенької" Windows 7 частка становить 9,61%,

Windows 8.1 займає 2,51% ринку,

Windows 8 – 0,69%,

Windows XP працює на 0,39% всіх ПК.

Своєю чергою, опитування Steam за жовтень 2022 року показує, що Windows 11 встановлена на 23.37% ігрових комп'ютерів. Водночас частка "десятки" становить 69%.

Загалом же на Windows припадає 75,93% світового ринку настільних операційних систем, на macOS – 15,74%, на Linux – 2,6%, а на ChromeOS ще менше – 2,38%.

Чи варто переходити з Windows 10 на Windows 11

Реліз Windows 11 відбувся 5 жовтня 2021 року. Ті, хто перейшов на "одинадцятку" кажуть, що система стала красивіше і зручніше, але частини функцій, як і раніше, не вистачає, а ті, що на місці, часто реалізовані незручно.

У середині вересня для Windows 11 вийшло перше велике оновлення з переробленим "Диспетчером завдань" і можливістю перетягувати ярлики та файли на панель завдань.

Втім, оновлення виявилося доволі проблемним. Зокрема, користувачі скаржаться на "синій екран смерті" і зависання в іграх після установки апдейта, також є проблеми з роботою принтерів.

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