Компанія Microsoft відмовилася від підтримки текстового редактора WordPad, який був невід'ємною частиною Windows протягом майже 30 років.
Як повідомляє портал Gizmochina, інструмент видалили з останньої бета-версії Windows 11, а в майбутньому оновлення, яке заплановано на березень-квітень 2024, він пропаде у всіх користувачів.
Як зазначається, ця зміна буде постійною, тобто користувачі не зможуть перевстановити програму через офіційні канали після виходу стабільної збірки.
WordPad був присутній у кожній ОС Windows, починаючи з 95-ї, забезпечуючи широкий набір інструментів, достатній для більшості простих користувачів. І хоч програма не оновлювалася вже як декілька років, вона продовжувала бути безкоштовною і не вимагала доступу до інтернету.
Альтернативою для нього є примітивний "Блокнот" і Microsoft Word, що має більш широкий функціонал, але просувається за підпискою. Або шукати безкоштовні текстові редактори від сторонніх розробників.
Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, в тому числі ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і буде відкривати вбудованого в Windows чат-бота.
А в Windows 11 з'явилася нова функція, яка суттєво спрощує процес переустановлення операційної системи. По суті, тепер операційну систему можна "скинути" так само як це реалізовано в телефонах.