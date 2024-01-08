Утиліта була безкоштовною альтернативою повноцінному Microsoft Word, при цьому не вимагала доступу до інтернету.

Компанія Microsoft відмовилася від підтримки текстового редактора WordPad, який був невід'ємною частиною Windows протягом майже 30 років.

Як повідомляє портал Gizmochina, інструмент видалили з останньої бета-версії Windows 11, а в майбутньому оновлення, яке заплановано на березень-квітень 2024, він пропаде у всіх користувачів.

Як зазначається, ця зміна буде постійною, тобто користувачі не зможуть перевстановити програму через офіційні канали після виходу стабільної збірки.

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WordPad був присутній у кожній ОС Windows, починаючи з 95-ї, забезпечуючи широкий набір інструментів, достатній для більшості простих користувачів. І хоч програма не оновлювалася вже як декілька років, вона продовжувала бути безкоштовною і не вимагала доступу до інтернету.

Альтернативою для нього є примітивний "Блокнот" і Microsoft Word, що має більш широкий функціонал, але просувається за підпискою. Або шукати безкоштовні текстові редактори від сторонніх розробників.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, в тому числі ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і буде відкривати вбудованого в Windows чат-бота.

А в Windows 11 з'явилася нова функція, яка суттєво спрощує процес переустановлення операційної системи. По суті, тепер операційну систему можна "скинути" так само як це реалізовано в телефонах.

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