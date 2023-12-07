Реліз варто чекати орієнтовно на початку літа.

Наступна версія Windows під кодовим ім'ям Hudson Valley привнесе масу нових функцій на базі штучного інтелекту. Як пише портал Windows Central, нова ОС стане "революційною".

Ключовою функцією Windows 12 стане впровадження Windows Shell на базі штучного інтелекту, доповнена вдосконаленим чат-ботом Copilot. Вона дозволить шукати інформацію на комп'ютері природною мовою – наприклад, можна попросити Windows знайти "документ, який Боб надіслав мені в WhatsApp кілька днів тому".

Окремо згадується функція "Історія" – Copilot буде запам'ятовувати всі відкриті користувачем додатки і документи, формуючи тимчасову шкалу. Користувач зможе "перемотувати час": наприклад, підняти конкретні дані, які він вивчав за 2023 рік.

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Не менш цікава ШІ-фіча – "суперроздільна здатність". Вона масштабує зображення в відео та іграх з мінімальними втратами. Щоправда, така функція підвищить системні вимоги до комп'ютерів, на які буде встановлена Windows 12.

Чого ще варто чекати в Windows 12:

поліпшену функцію економії заряду акумулятора – вона підвищить автономність ноутбука аж до 50%;

функцію "Зелена енергія": пристрої будуть заряджатися тільки в ті моменти, коли Windows виявить, що енергія, яку воно отримує від мережі, є відновлюваною.

спеціальна область "Творець" у меню "Пуск" та "Провіднику", яка об'єднає всі служби Microsoft для створення вмісту в одному місці.

будь-які шпалери робочого столу можна перетворити в тривимірні з ефектом паралакса;

Реліз наступної версії Windows варто чекати орієнтовно на початку літа. Джерело говорить, що майбутній рік запам'ятається бурхливим розвитком галузі комп'ютерів зі штучним інтелектом. І головною причиною зростання цієї галузі стане вихід Windows 12.

Раніше також була інформація, що окрім звичайної версії Windows 12 буде випущена і полегшена версія для пристроїв зі слабким "залізом". По всій видимості, вона стане своєрідною відповіддю Chrome OS.

Як УНІАН вже писав, Windows 11 так не вдалося домогтися "народної" любові. Через два роки зі свого релізу ця ОС встановлена всього на 26% пристроїв. І це навіть попри те, що Microsoft вже давно оголосила про припинення випуску контактних оновлень для Windows 10.

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