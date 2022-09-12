Батареї iPhone 14 та 14 Pro дещо додали у потужності, тоді як iPhone 14 Pro Max, навпаки, втратив.

Apple ніколи офіційно не афішує обсяг акумуляторів у своїх айфонах, але ці дані зазвичай потрапляють в мережу незадовго до старту продажів прийдешніх новинок.

Так сталося і з лінійкою iPhone 14. Портал MacRumors розкрив місткість акумуляторів кожної з чотирьох моделей.

Цифри наступні:

iPhone 14: 3279 мАг

iPhone 14 Plus: 4325 мАг

iPhone 14 Pro: 3200 мАг

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАг

Показники лінійки iPhone 13 для порівняння:

iPhone 13 mini: 2406 мАг

iPhone 13: 3227 мАг

iPhone 13 Pro: 3095 мАг

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАг

Таким чином, в iPhone 14 і 14 Pro батареї дещо додали, тоді як iPhone 14 Pro Max навпаки втратив у потужності.

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Як і заявляла Apple на презентації, найбільш автономною з нової серії виявиться модель з приставкою Plus. Вона здатна відтворювати музику протягом 100 годин, що на 5 годин більше, ніж в iPhone 14 Pro Max. А звичайний iPhone 14 збільшив цей показник з 75 годин у попередника до 80 годин.

Раніше став відомий і обсяг оперативної пам'яті нової лінійки – у всіх чотирьох моделях тепер 6 ГБ. При цьому тип пам'яті все ще невідомий. За даними деяких інсайдерів, в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max встановлений більш швидкісний LPDDR5, а в iPhone 14 і 14 Plus – LPDDR4X.

До речі, на полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня. Пізніше всіх дебютує iPhone 14 Plus – 7 жовтня.

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