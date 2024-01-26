Всього до рейтингу потрапило 56 моделей, випущених з 2014 року.

Популярний техноресурс PCGamesHardware оновив топ найбільш актуальних відеокарт по продуктивності на початок 2024 року. Всього в рейтинг потрапили 56 моделей, випущених з 2014 року.

Як згадується в замітці, тестування відеокарт проводилося в роздільній здатності 1080p, 2К та 4K у 20 найвибагливіших іграх. Свіжі ігрові релізи та драйвера означають, що дані застарівають та вимагають повторного тестування.

Лідером досі є GeForce RTX 4090. Друге місце за Radeon RX 7900 XTX, флагманом AMD, який ненабагато слабкіше, але при цьому коштує майже на 70% дешевше. Замикає трійку лідерів GeForce RTX 4080.

З 4 по 9 місця розмістилися Radeon RX 7900 XT, GeForce RTX 3090 Ti, RTX 4070 Ti, RTX 4070 Super, Radeon RX 6950 XT і RTX 3090.

Замикає десятку Radeon RX 7900 GRE. Це досить рідкісний графічний прискорювач, який можна отримати тільки в складі OEM-збірки.

Відео дня

До речі, свіжа Radeon RX 7600 XT опинилася лише на 26 позиції. Вона поступається GeForce RTX 3060 Ti з пам'яттю GDDR6х, а також Radeon RX 6700 XT, але випереджає звичайну GeForce RTX 3060 Ti і GeForce RTX 2080 Super.

Найменш продуктивними з актуального рейтингу визнано старенькі GeForce GTX 1060, GeForce GTX 1050 Ti, GeForce GTX 970, Radeon RX 570 і відносно свіжу Radeon RX 6500 XT.

Як УНІАН вже повідомляв, незабаром геймери можуть зіткнутися з дефіцитом відеокарт Nvidia. Все через те, що компанія переорієнтується на розвиток прискорювачів для навчання і роботи штучного інтелекту. Зараз він куди прибутковіше, ніж споживчі відеокарти.

Нагадаємо, 2020-2022-й стали роками, коли на ринку утворився дефіцит відеокарт, через що ціни на них зросли майже втричі. Частково це було пов'язано з пандемією і проблемами у виробників чіпів, які не встигали покрити наростальний попит.

Магазин ігор Steam ділився статистикою, яка збірка ПК вважається найоптимальнішою в 2023 році серед її користувачів. RTX 3060 все ще найпопулярніша відеокарта, відразу за нею йдуть GTX 1650 і GTX 1060.

Вас також можуть зацікавити новини: