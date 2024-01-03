Майже половина геймерів грають на ПК з ОС Windows 11, а найпопулярнішою відеокартою залишається RTX 3060.

Магазин ігор Steam підбив підсумки минулого року і оновив дані про "залізо" своїх користувачів. Ці дані дозволяють дізнатися, яка збірка ПК була (і залишається) найпопулярнішою у більшості геймерів.

Під кінець 2023 року найпопулярнішою відеокартою була Nvidia RTX 3060, яка встановлена в 5,13% комп'ютерів. У спину їй дихає GTX 1650 (4,54%). Замикає трійку лідерів GTX 1060 (3,76%). Показово, що в першій десятці не знайшлося жодної карти AMD Radeon. Як і представників RTX 40-ї серії.

Що стосується процесорів, то найпопулярніші сьогодні моделі з 6-ма ядрами – вони встановлені в 32,95% систем. Поширеність 4-ядерних і 8-ядерних чіпів налічує 22.33% і 20.04% відповідно. Загалом, частка процесорів Intel серед гравців становить 66%, AMD – 33%, при цьому частка "червоних" зростає щомісяця.

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Ця збірка ПК була найпопулярнішою серед гравців у 2023 році

Процесор – 6-ядерні моделі від Intel з частотою 2,3-2,69 ГГц.

Оперативна пам'ять – 16 ГБ.

Відеокарта – GeForce RTX 3060.

Монітор – 1920x1080 пікселів.

Дисковий простір – 1 ТБ і вище.

Згідно зі статистикою Steam, майже половина геймерів грають на ПК з Windows 11. Актуальна ОС, починаючи з січня, стала популярнішою на 25%. "Десятка" навпаки, втрачає позиції. Таким чином, сьогодні різниця між новою та старою ОС становить трохи більше ніж 10 відсотків.

Нагадаємо, що, починаючи з 1 січня 2024 року, Steam перестав працювати на Windows 7 і Windows 8. Тому, щоб насолоджуватися іграми в Steam, доведеться перейти на більш актуальні операційні системи – Windows 10 або Windows 11.

А якщо ви плануєте оновити залізо, УНІАН зібрав актуальні рейтинги найкращих відеокарт, процесорів, моніторів і ігрових мишок від авторитетних фахівців.

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