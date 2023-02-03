У лідерах Nova 10 Pro від Huawei з гігантською селфі-камерою на 60 Мп.

У мережі з'явився дуже цікавий рейтинг, в якому зібрано смартфони на базі операційної системи Android, якими найбільше задоволені користувачі. Топ базується на відгуках власників про свої гаджети станом на січень 2023 року.

Лідером рейтингу виявився Huawei Nova 10 Pro, "несподівано і дивно" навіть для експертів AnTuTu, які складали топ. Модель з гігантською селфі-камерою на 60 Мп дебютувала в липні минулого року і на сьогодні набрала 97,04% позитивних відгуків.

На другому місці смартфон Honor Х40 GT з потужним залізом і екраном 144 Гц. Апаратом задоволені 96,23% власників. Замикає трійку Xiaomi 13 Pro з рейтингом схвалення 95,25% – це яскравий флагман з камерами Leica і Snapdragon 8 Gen 2.

Відео дня

Інші позиції в топ-10 виглядають так:

Xiaomi 12S Ultra (95,15%)

OnePlus 11 (94,19%),

Vivo X90 Pro+ (93,83%),

Red Magic 8 Pro+ (93,68%),

iQOO Neo7 Racing Edition (93,51%),

Xiaomi 13 (92,52%)

Redmi K60 Pro (91,91%).

Детальніше про Huawei Nova 10 Pro

Головною фішкою смартфона стала селфі-камера роздільною здатністю 60 Мп. Також він отримав екран з частотою 120 Гц і швидку зарядку потужністю 100 Вт.

У лінійці також є молодша модель Huawei Nova 10, яка відрізняється плоским дисплеєм, батареєю на 4000 мАг і зниженою до 66 Вт потужністю зарядки.

У Європі вартість Nova 10 Pro починається від 550 доларів (20 000 грн). За звичайну версію просять 420 доларів (15 500 грн).

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