Йдеться про можливість використовувати смартфон в якості веб-камери або мікрофона без сторонніх застосунків.

В смартфонах під управлінням Android з'явиться функція для використання гаджета в ролі USB-вебкамери для комп'ютера. Прямо як Continuity Camera від Apple, тільки у вигляді універсального стандарту.

За словами Android-експерта та редактор Esper Мішаал Рахман, нововведення стане частиною Android з випуском Android 14 пізніше цього року.

Зауважимо, що використання телефону в якості веб-камери стало особливо популярним під час пандемії, але на Android для цього зазвичай доводилося встановлювати сторонні застосунки – наприклад, DroidCam. Тепер же Google додає підтримку такої опції в саму операційну систему.

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Підключити смартфон або планшет до комп'ютера можна буде по USB. Після цього девайс почне функціонувати як "вебка" завдяки вбудованому сервісу DeviceAsWebcam. Цей формат універсальний і використовується більшістю сучасних веб-камер, що підключаються по USB.

Відомі нові функції, які отримає Android 14

Раніше стало відомо, що в Android-смартфонах з виходом Android 14 з'явиться супутниковий зв'язок краще, ніж в нових iPhone. Вона дозволить не тільки відправляти сигнал SOS, але й обмінюватися повідомленнями практично в будь-якій точці світу,

Ще один корисний функціонал – функція перекладу нерозбірливого почерку лікаря. Поки вона працює тільки мовою хінді (Індія), але стане доступна широко з виходом Android 14.

Нагадаємо, актуальна версія Android під номером 13 вийшла у серпні 2022 року. Цього разу змін виявилося не так багато – розробники зробили ставку на конфіденційність і поліпшення дизайну.

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