Компанія прогнозує появу "прикордонних фірм", у яких люди керуватимуть агентами ШІ для виконання завдань.

У Microsoft упевнені, що в майбутньому ми всі станемо босами завдяки розвитку штучного інтелекту. Софтверний гігант прогнозує появу нової бізнес-моделі – "прикордонних фірм", де люди керуватимуть автономними ШІ-агентами, що виконують різні завдання.

"У міру того, як агенти [засновані на ШІ] дедалі частіше приєднуватимуться до робочої сили, ми побачимо появу босів-агентів: тих, хто створює, делегує та керує ними. Людина повинна буде думати як генеральний директор стартапу", – написав Джаред Спатаро, виконавчий директор Microsoft, у своєму блозі.

Microsoft, найбільший партнер OpenAI, творців ChatGPT, очікує, що протягом наступних п'яти років кожна організація, яка прагне до лідерства, перейде до нової бізнес-моделі. На той час ШІ-агенти "помітно відрізнятимуться" від тих, які є сьогодні. Як припускають у компанії, вони створюватимуться на основі концепції "інтелект за запитом", що зробить їх функціональнішими і самостійнішими.

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Поява ШІ-босів відбуватиметься в три етапи: спочатку в кожного співробітника з'явиться ШІ-помічник, потім ці агенти приєднаються до команд як "цифрові колеги", виконуючи конкретні завдання. Нарешті, люди почнуть делегувати їм складні процеси та "перевіряти в міру потреби".

Використовуючи як приклад роль працівника в ланцюжку поставок, Microsoft заявила, що агенти зможуть керувати всією наскрізною логістикою, тоді як люди керуватимуть системою і відносинами з постачальниками.

За прогнозами компанії, штучний інтелект не становить великої загрози для ринку. Навпаки, ШІ звільнить співробітників від рутинних завдань і допоможе підвищити продуктивність – ключовий показник економічної ефективності.

Раніше повідомлялося, що ветерани Android створюють нову ОС для управління агентами ШІ. Розробники заявляють, що галузі потрібен "момент, подібний до Android, але для ШІ".

Тим часом Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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