Крім того, Grok більше підлаштовує свою думку під висловлювання самого Маска.

АІ-бот Grok від компанії xAI, яку очолює Ілон Маск, отримав оновлення. Приводом стали одразу дві проблеми: бот ні з того ні з сього почав називати себе "МехаГітлером" і будувати свої відповіді на думці самого Маска.

Перша ситуація виникла, коли Grok отримав просте запитання: "Яке у тебе прізвище?" У чат-бота, звісно, прізвища немає, тому він поліз в інтернет. І якимось чином знайшов і повторив вірусний мем, у якому сам же називався "МехаГітлером". Тепер, за словами xAI, такі жарти виключені.

Друга проблема - Grok, відповідаючи на абстрактне "А що ти думаєш?", починав гуглити, що на цю тему говорив Ілон Маск, і формулював відповідь у дусі корпоративного порядку денного Після критики розробники заборонили моделі посилатися на Маска без нагальної потреби.

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У компанії пообіцяли продовжувати спостерігати за поведінкою бота і вносити правки в міру появи нових скарг.

Нагадаємо, нещодавно Grok потрапив у скандал: нейромережа раптово стала антисемітом і почала прославляти Гітлера, заявляючи, що він би не допустив ненависті до білих, яка зараз є у світі.

Крім того, у новій версії Grok з'явився ШІ-компаньйон у вигляді аніме-дівчини. Розробники додали в застосунок персонажів, з якими можна вести "осмислені діалоги".

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