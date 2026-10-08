Anthropic випустила Claude Haiku 5.5 – свою найшвидшу та найдешевшу ШІ-модель

Її позиціонують як оптимальне рішення для базових завдань, але при цьому вона підходить і для роботи з базами даних.

Anthropic представила Claude Haiku 5.5 – нову компактну модель штучного інтелекту, яку називають найшвидшою та найдоступнішою серед усіх нейромереж в історії компанії. Вона вже доступна через Amazon Web Services, Google Cloud та Microsoft Azure.

У порівнянні з попередньою Haiku 4.5, нова модель отримала помітний приріст продуктивності у завданнях, пов’язаних з обробкою інформації, роботою з комп’ютером, візуальним аналізом та програмуванням. Крім того, для Haiku 5.5 вперше заявлено окрему оцінку в тестах на агентне програмування.

Головною зміною при цьому стала вартість. Розробники знизили ціну вхідних токенів до $0,10 за мільйон токенів для запитів обсягом до 100 тисяч токенів, тоді як у Haiku 4.5 цей показник становив $1. Вихідні токени тепер коштують $0,50 за мільйон проти $5 у попередниці. У прес-релізі зазначається, що запуск Haiku 5.5 обходиться приблизно на 75% дешевше.

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При цьому Haiku 5.5 розрахована саме на велику кількість відносно простих і швидких завдань. Anthropic наводить як приклади створення коротких переказів, класифікацію інформації, запити до баз даних та роботу ШІ-агентів. Завдяки високій швидкості Haiku 5.5 також стане в пригоді в службах підтримки в режимі реального часу та інших сценаріях, де необхідна мінімальна затримка.

Claude Haiku 5.5 підтримує контекстне вікно до 1 млн токенів і може генерувати до 128 тисяч токенів за одну відповідь. Модель також отримала адаптивне міркування, завдяки якому вона може обирати необхідну глибину аналізу залежно від завдання.

Anthropic позиціонує Haiku 5.5 як недорогий варіант для масових завдань, де використання більш просунутих моделей на кшталт Sonnet 5.5 або Opus 5.5 було б надмірним. При цьому більш потужні моделі компанії, як і раніше, повинні краще справлятися зі складними агентними завданнями.

Нагадаємо, Google обмежить доступ до безкоштовного Gemini вже з 9 жовтня. Користувачам залишать лише спрощену версію, а за більш потужні інструменти доведеться платити.

УНІАН повідомляв, що OpenAI зупинила навчання найпотужніших моделей ШІ через втрату контролю. Лише за останній тиждень вони зламали сайт одного з відомств Австралії та атакували портали державних відомств США.

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