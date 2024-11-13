FrontierMath став справжнісіньким викликом для ChatGPT і Gemini.

Схоже, що до технологічної сингулярності нам ще далеко. Дослідники з організації Epoch AI представили новий математичний бенчмарк FrontierMath, з яким поки не можуть впоратися навіть найбільш просунуті моделі штучного інтелекту.

FrontierMath містить у собі безліч найскладніших математичних виразів. Моделі Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o, o1-preview і Gemini 1.5 Pro вирішують менше двох відсотків завдань. При цьому під час тестування у ШІ є повний доступ до середовища Python для обчислень і дебагінгу. Для порівняння, у старіших бенчмарках, на кшталт GSM8K або MATH, моделі правильно розв'язують понад 90% рівнянь.

Головною особливістю FrontierMath є те, що задачі звідти раніше ніде не публікувалися, тобто нейромережі не могли заздалегідь навчитися розв'язувати такі вирази.

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Як видно на графіку, найпродуктивнішою моделлю виявилася Gemini 1.5 Pro, але навіть вона змогла розв'язати менше ніж 2% завдань. Головним аутсайдером стала LLM від Ілона Маска Grok 2 Beta, яка зараз тестується у Twitter, вона не змогла розв'язати жодного рівняння.

Для створення тесту FrontierMath було задіяно 60 математиків з університетів по всьому світу. Завдання в бенчмарку охоплюють безліч галузей, включно з теорією чисел і алгеабраїчною геометрією. У фахівців може піти кілька днів, щоб вирішити одне завдання з тесту.

Раніше ми розповідали, що генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що в найближчі 5 років людство створить ШІ-модель, яка усвідомлює себе.

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