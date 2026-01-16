Творець ChatGPT зайнявся розробкою технології об'єднання мозку людини з ШІ

На відміну від рішень на кшталт Neuralink, нейроінтерфейс зможе працювати без імплантації в тканини головного мозку.

Сем Альтман, засновник OpenAI і творець ChatGPT, запустив новий стартап Merge Labs. Головна мета компанії – розробка неінвазивного інтерфейсу "мозок-комп'ютер", пише TechCrunch.

На відміну від рішень на кшталт Neuralink, інтерфейс зможе працювати без імплантації в тканини головного мозку. Чип буде з'єднуватися з нейронами на молекулярному рівні та передавати інформацію через ультразвук. За словами Альтмана, у них вже є напрацювання, що доводять, що це можливо.

Найбільшим інвестором стала OpenAI, яка перерахувала Merge Labs $250 млн при оцінці $850 млн. Серед інвесторів – Bain Capital і керівник Valve Гейб Ньюелл. За задумом розробників, такі інтерфейси стануть основою для нової взаємодії людини з ШІ.

Створення комерційного продукту може зайняти роки, а можливо й десятиліття, але інтерес інвесторів відображає високий потенціал ринку нейроінтерфейсів. Зараз Merge Labs зосередиться на фундаментальних дослідженнях і вже проводить випробування на пацієнтах з черепно-мозковими травмами.

Раніше Сем Альтман говорив, що не став би імплантувати нічого собі в голову, але мріє про технологію, з якою можна просто подумати – і ChatGPT відповість. Також глава OpenAI хоче, щоб ШІ пам'ятав "все наше життя".

У жовтні 2025 року Neuralink Ілона Маска почала клінічні випробування нейроімпланта, який здатний перекладати думки в текст. В першу чергу технологія призначена для допомоги пацієнтам з важкими порушеннями мови.

До 2030 року планує почати чипувати й здорових людей, що дозволить їм силою думки керувати комп'ютерами і спілкуватися "телепатично", в тому числі з чат-ботами – "навіть швидше, ніж якби доводилося вимовляти слова".

Компанія також розробляє новий пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він вже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

