І це при тому, що ШІ-функції наразі доступні безплатно, але виробники вже планують перевести їх на платну підписку.

Попри активні спроби виробників смартфонів інтегрувати ШІ-функції у свої пристрої, інтерес користувачів до цих можливостей залишається низьким. Хоча сама наявність ШІ в телефоні для них важлива, йдеться у звіті SellCell.

Згідно з дослідженням, 73% користувачів iPhone і 87% власників Samsung Galaxy не бачать користі в ШІ-функціях Apple Intelligence і Galaxy AI. При цьому більш ніж половина з них такими функціями взагалі не користувалися. Загалом в опитуванні SellCell взяли участь понад 2000 осіб.

Найбільш затребуваними у користувачів виявилися прості інструменти для роботи з текстом (72%), зведення оповіщень (54%) і пріоритетні листи в "Пошті" (44,5%). Популярність також мають видалення об'єктів з фото (29,1%) і розумні відповіді в "Пошті" і "Повідомленнях" (20,9%).

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Найчастіше від опитаних лунала фраза, що ці функції або "не дуже важливі", або "не додають жодної цінності" до їхнього досвіду користування смартфоном. До речі, користувачі iPhone проявили відносно вищий інтерес до нейромереж, ніж аудиторія Samsung: 47,6% "яблучних" користувачів вважають ШІ важливим фактором під час вибору нового смартфона, тоді як у Samsung цей показник нижчий - 23,7%.

Результати опитування підкреслюють, що, попри розвиток ШІ в мобільних пристроях, такі характеристики, як триваліший час роботи батареї та поліпшені функції камери залишаються більш пріоритетними для людей.

Цікаво, що Samsung "прокачує" ШІ-функціями навіть свої бюджетні смартфони. Тоді як Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і iPhone 16.

Поки що нейромережеві функції надаються безкоштовно, але повідомляється, що з 2026 року їх зроблять платними. Apple і Samsung планують вести нову підписку на розширені функції ШІ. У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

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