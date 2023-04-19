У лінійці iPhone 2023 року розрив між базовою і Pro-версіями стане ще менше.

Дешевші моделі лінійки iPhone 15, презентація якої запланована на осінь нинішнього року, будуть оснащені матовим заднім склом за типом того, що вже можна зустріти в Pro-моделях.

Про це повідомляє галузевий портал MacRumours з посиланням на інсайдера, який раніше точно повідомив, що iPhone 14 буде випущений в жовтому кольорі.

До цього бюджетні моделі iPhone мали глянсову поверхню, що відбиває світло. Таким чином, це нововведення ще сильніше скоротить різницю між стандартними і Pro-моделями смартфонів Apple, запевняють журналісти. При цьому бічні рамки у них залишаться алюмінієвими, тоді як в "прошках" вони будуть титановими.

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Часто "фішки" дизайну, які спочатку були ексклюзивними для моделей Pro, з часом переходять на більш дешеві моделі iPhone. Наприклад, OLED-дисплеї були доступні лише на моделях Pro до лінійки iPhone 12. Також цього року Dynamic Island з'явиться у всіх версіях iPhone 15.

Крім того, джерело MacRumours стверджує, що обидві моделі iPhone 15 з'являться в новому блакитному кольорі.

Різниця між iPhone 15 і 15 Pro буде не такою великою

Очікується, що Apple, як зазвичай, презентує лінійку iPhone 15 у вересні. Все більше чуток вказують на те, що цьогорічні базові версії айфонів будуть більш збалансованим, що дозволить скоротити прірву між дешевими і дорогими версіями, тим самим підвищивши продажі всієї лінійки.

Крім нової камери і вирізу Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде ще більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, нова програмована кнопка замість фірмового перемикача звукових режимів.

Найзначніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra, яка, скоріш за все, стане п'ятою моделлю в лінійці. Очікується, що ця модель запропонує перископну телекамеру, подвійну селфі-камеру і титанову задню панель з загнутими гранями.

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