Очікується, що це поліпшення отримають тільки флагманські смартфони серії – iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Apple додасть в топові смартфони серії iPhone 15 новий мікропроцесор з наднизьким енергоспоживанням, що зберігає працездатність навіть при повній розрядці батареї.

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на інсайдера, який раніше точно передбачив появу Dynamic Island в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

За словами джерела, знайомого з планами компанії, новий чіп призначений для управління місткісними твердотіловими кнопками, які прийдуть на зміну фізичним. Разом з цим мікропроцесор буде виконувати функції Bluetooth LE і Ultra Wideband, тобто дозволить залишатися девайсу на зв'язку навіть у разі повної розрядки батареї.

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Впровадження мікропроцесора пояснюється тим, що Apple планує прибрати фізичні кнопки регулювання звуку в майбутніх смартфонах. Напередодні у мережі з'явилися CAD-рендери з демонстрацією єдиної гойдалки регулювання гучності та окремої кнопки на місці перемикача.

Зазначається, що нова настроювана кнопка надасть швидкий доступ до різних функцій на вибір власника смартфона, замість звичного перемикача звукових режимів.

При цьому, очікується, що більш дешеві моделі серії – iPhone 15 і 15 Plus – залишаться з класичними фізичними кнопками.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C. Цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

За словами джерела, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max стануть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт. Айфони 2023 року змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, більше оперативної пам'яті та перископічний телеоб'єктив.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що ця модель з'явиться тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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