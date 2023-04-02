В iPhone 15 Pro з'явиться новий мікропроцесор з наднизьким енергоспоживанням./ фото MacRumors

Apple додасть в топові смартфони серії iPhone 15 новий мікропроцесор з наднизьким енергоспоживанням, що зберігає працездатність навіть при повній розрядці батареї.

Про це повідомляє видання MacRumors з посиланням на інсайдера, який раніше точно передбачив появу Dynamic Island в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

За словами джерела, знайомого з планами компанії, новий чіп призначений для управління місткісними твердотіловими кнопками, які прийдуть на зміну фізичним. Разом з цим мікропроцесор буде виконувати функції Bluetooth LE і Ultra Wideband, тобто дозволить залишатися девайсу на зв'язку навіть у разі повної розрядки батареї.

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Впровадження мікропроцесора пояснюється тим, що Apple планує прибрати фізичні кнопки регулювання звуку в майбутніх смартфонах. Напередодні у мережі з'явилися CAD-рендери з демонстрацією єдиної гойдалки регулювання гучності та окремої кнопки на місці перемикача.  

Джерело: 9To5Mac

Зазначається, що нова настроювана кнопка надасть швидкий доступ до різних функцій на вибір власника смартфона, замість звичного перемикача звукових режимів.

При цьому, очікується, що більш дешеві моделі серії – iPhone 15 і 15 Plus – залишаться з класичними фізичними кнопками.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони перейдуть з Lightning на USB-C. Цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

За словами джерела, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max стануть найдорожчими смартфонами за всю історію Apple – натомість користувачів чекає великий апдейт. Айфони 2023 року змінять сталеву раму на титанову, а також отримають продуктивний чіп A17, більше оперативної пам'яті та перископічний телеоб'єктив.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що ця модель з'явиться тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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