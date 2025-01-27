Підвищення вартості є необхідним через зростання витрат на підтримку та розвиток мережі.

Мобільний оператор Vodafone з 30 січня 2025 року підвищить вартість деяких тарифних планів. Зростання ціни коливатиметься від 40 до 70 грн. Також зміняться умови в деяких пакетів послуг, зокрема, збільшиться обсяг інтернету. Про це йдеться на сайті мобільного оператора Vodafone.

Vodafone SuperNet Start зросте з 200 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг інтернету - з 20 до 25 ГБ.

Vodafone SuperNet Pro зросте з 280 грн до 340 грн/міс. "Якщо у вас підключена послуга "Рік без абонплат", вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну її дії. Ви зможете підключити "Рік без абонплат" знову", - йдеться в повідомленні.

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Vodafone SuperNet Unlim зросте з 410 грн до 470 грн/місяць. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості - з 80 до 100 ГБ.

Joice Pro 2023 зросте з 260 грн до 320 грн/4 тижні.

Joice Max 2023 зросте з 330 грн до 390 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету - з 50 до 60 ГБ.

Vodafone SuperNet Start 2019 зросте зі 195 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг послуг: інтернету - з 18 до 25 ГБ, хвилин по Україні - зі 120 до 200 хв.

Joice зросте з 200 грн до 260 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг інтернету - з 18 до 25 ГБ.

Vodafone Light+ зросте зі 145 грн до 185 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету - з 10 до 14 ГБ.

Turbo 2023 зросте зі 180 грн до 250 грн/4 тижні. Водночас збільшиться обсяг інтернету на максимальній швидкості - з 20 до 25 ГБ.

Joice Start 2023 зросте з 200 грн до 260 грн/4 тижні.

Як пояснили в компанії, підвищення вартості є необхідним через зростання витрат на підтримку та розвиток мережі.

Мобільний зв’язок в Україні - останні новини

22 січня третій за кількістю абонентів в Україні оператор мобільного зв'язку lifecell заявив про плани підняти вартість тарифів. Причина збільшення ціни полягає у зростанні вартості електроенергії, повідомив CEO групи компаній DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба.

24 січня стало відомо, що Антимонопольний комітет (АМКУ) отримав заявку від найбільшої телекомунікаційної компанії України "Київстар" на купівлю сервісу таксі Uklon. Пізніше український оператор "Київстар" підтвердив свій намір придбати сервіс виклику авто Uklon.

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