Причина збільшення вартості тарифу полягає у зростанні вартості електроенергії.

Третій за кількістю абонентів в Україні оператор мобільного зв'язку lifecell планує підняти вартість тарифів.

"На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому", - повідомив CEO групи компаній DVL ("Датагруп", "Воля" і lifecell) Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes Ukraine.

За його словами, причиною підняття тарифів є зростання вартості електроенергії.

Відео дня

"Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це", - зазначив Шелемба.

Він також відмітив, що перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

"Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази", - додав CEO компанії.

Мобільний зв’язок в Україні - останні новини

Українці витрачають на зв'язок більше за європейців. Співвідношення тарифу на мобільний інтернет до валового національного доходу на душу населення в Україні у 2023 році становило 1,36%, що є одним із найвищих показників серед країн Європи і поступається лише Албанії.

У січні 2025 року компанія "Укртелеком" збільшила тарифи на послуги фіксованого телефонного зв’язку та проводового радіо для фізичних осіб.

Протягом 2024 року понад 340 тисячі українців змінили мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Більшість номерів від інших операторів було перенесено до lifecell - понад 269 тисяч номерів.

Вас також можуть зацікавити новини: