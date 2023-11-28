Оновлений Paint працює на основі генеративного ШІ DALL-E 3 і нічим не відрізняється від інших подібних сервісів.

Компанія Microsoft оголосила про запуск функції Cocreator для Paint у Windows 11. Тепер графічний редактор став розумнішим – він може зробити всю роботу за вас.

За допомогою цього нововведення можна створювати зображення за текстовим запитом. Функціонал генерації зображень в Paint нічим не відрізняється від Bing Image Creator і DALL-E в ChatGPT Plus, які теж працюють на базі DALL-e 3, повідомляє WindowsLatest.

Щоб використовувати цю функцію, необхідно відкрити порожній документ Paint, натиснути на кнопку Cocreator в правій частині панелі інструментів і написати словами те, що ви хочете створити. Картинки виходять хорошими, а ШІ при їх створенні точно слідує опису. Також при бажанні можна вибрати один з доступних стилів.

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Для новачків в області генеративних нейромереж, Microsoft підготувала поетапне керівництво по генерації зображень в Paint.

Microsoft взялася за активний розвиток Paint – з останнім апдейтом компанія не тільки навчила стандартний графічний редактор створювати картинки за текстовим описом, але і додала популярну функцію для видалення фону і шарів в зображеннях.

На відміну від Photoshop, графічний редактор Windows безкоштовний, тобто він не вимагає дорогих підписок. Але поки це функція доступна в бета-версії Windows 11.

Нагадаємо, наприкінці жовтня вийшло найбільше оновлення Windows 11 за всю історію ОС. Розробники оновили "Провідник", додали підтримку RAR-архівів і впровадили технології штучного інтелекту.

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