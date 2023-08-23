Для всіх нова версія OC має вийти у вересні-жовтні.

Слідом за "Ножицями" Microsoft підготувала велике оновлення для свого відомого графічного редактора Paint. Тепер програма для творчості стане розумнішою – вона зможе зробити всю роботу за вас.

Зокрема, в "Пійнт" впровадять нейромережу, яка дозволить створювати картинки по текстовому опису. Зараз фішка тестується в бета-версії Windows 11, а в релізній версії вона з'явиться після налагодження та усунення багів восени, пише портал Windows Central.

Після оновлення в бічному меню Paint з'явиться опція "Magic Paint" – потрібно натиснути на неї і написати словами те, що ви хочете створити, також при бажанні можна вибрати один з доступних стилів. Нейромережа згенерує картинку і перенесе її на полотно у вигляді малюнка, після чого отримане ШІ-зображення можна редагувати вручну.

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На додаток до Paint, нейромережі з'являться і в інших додатках Windows: "Фотографії", "Камера" і "Ножиці". Для фотографій це може включати новий функціонал, який дозволить ідентифікувати людей або об'єкти на зображенні, а потім вирізати і вставляти їх в інші області.

Велике оновлення для Windows 11 має вийти у вересні-жовтні цього року. Разом з модернізованим Paint в операційну додадуть вбудовану підтримку архівів, покращений мікшер гучності, ШІ-помічник Windows Copilot та інші нововведення.

Також в новій версії ОС з'явиться можливість закріплення на робочому столі віджетів з бічної панелі, а перенесення фотографій зі смартфона на ПК максимально спростять.

Нагадаємо, всі прийдешні нововведення будуть актуальні тільки для Windows 11. Раніше в Microsoft підтвердили, що Windows 10 більше не буде отримувати нових апдейтів – тільки виправлення помилок і патчі безпеки.

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