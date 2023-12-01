Йдеться про корисну фішку для любителів шорткатів.

Компанія Apple поширить одну з головних особливостей iPhone 15 Pro і 15 Pro Max на всю майбутню лінійку iPhone 2024 року. Йдеться про настроювану кнопку Action Button.

За даними MacRumors, настроювана кнопка, яка замінила перемикач беззвучного режиму, з'явиться у всіх смартфонах серії iPhone 16, включаючи стандартні моделі. Більш того, механізм компонента стане сенсорним.

Також в лінійці смартфонів iPhone 16 інженери Apple планують додати кнопці ще більше функціональності. Наразі на кнопку Action Button можна призначити один з дев'яти сценаріїв, включаючи запуск "Камери" і увімкнення ліхтарика.

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За даними джерела, оновлена кнопка "Дії" буде функціонувати аналогічно кнопці Touch ID на старих моделях iPhone або трекпаду з Force Touch на нових MacBook. Датчик сили визначає зміну рівня тиску і передає сигнал на керуючі елементи.

Ще MacRumors пише, що Action Button з'явиться в бюджетному iPhone SE 4-го покоління, випуск якого заплановано на 2025 рік. Після цього фізичний перемикач звукових режимів офіційно стане історією.

Раніше була інформація, що Apple переглянула стратегію і тепер буде оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. В останніх поколіннях новітні чіпи Apple були ексклюзивними для Pro-версій iPhone, тоді як базовим моделям доводилося задовольнятися торішньою платформою.

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