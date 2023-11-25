Покупці iPad Pro зможуть вибрати між 11, 12,9 і 14,1 дюймовими моделями.

За даними різних інсайдерів, Apple готується випустити свій найбільший планшет в історії. Як повідомляє Phone Arena, майбутній гігант отримає OLED-матрицю (дотепер жоден iPad її не отримав) діагоналлю 14,1 дюйма.

Він доповнить актуальну лінійку iPad Pro, і в результаті покупець зможе вибирати між 11, 12,9 і 14,1 дюймовими моделями. Для порівняння, найменший – iPad mini – має 8,3-дюймовий екран.

Всі три моделі iPad Pro 2024 будуть оснащені потужним новим чіпом M3 з 8 ГБ оперативної пам'яті. Кожен з дисплеїв буде забезпечувати яскравість до 3000 ніт, також планшети будуть підтримувати новий Apple Pencil зі змінними магнітними наконечниками. Оновиться і чохол-клавіатура Magic Keyboard, яка дебютувала в 2020 році і відтоді не змінювалася.

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На ринку вже є планшети з діагоналлю 14 дюймів (наприклад, Galaxy Tab), але для Apple це явно буде експериментальний формат. Очевидно, таким чином компанія хоче мотивувати ще більше число користувачів ноутбуків перейти на планшети.

Джерела вважають, що новий планшет випустять в першому кварталі 2024 року, ймовірно, в березні. Апарат виявиться дуже дорогим: за версією експертів, якщо iPad Pro коштує 1100 доларів, то 14-дюймовий iPad обійдеться сильно дорожче, не менше $1800.

У 2024 році низку гаджетів Аpple чекає серйозний апгрейд

Ювілейні Apple Watch, вихід яких очікується восени 2024 року, стануть по-справжньому революційними годинниками. Вони отримають функції вимірювання артеріального тиску та визначення "апное сну", також згадується неінвазивний моніторинг рівня цукру в крові.

Також у 2024-му має з'явитися бюджетний ноутбук MacBook "для всіх". Такий "макбук" буде не дуже потужним, але його продуктивності вистачить більшості користувачів, а коштувати він буде дешевше Айфона.

Ну і не варто забувати про гарнітуру змішаної реальності Vision Pro, яка вийде на початку року. Девайс розроблявся в надрах компанії більше ніж 7 років і стане першим продуктом, на який не вплинув Стів Джобс.

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