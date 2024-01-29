Він отримав флагманську камеру й швидку зарядку, а в деяких параметрах крутіше за флагмани Samsung і Apple.

Компанія Realme офіційно представила середньобюджетну серію Realme 12 Pro. Ключовим смартфоном став 12 Pro Plus: це досить примітний апарат, якщо виходити зі співвідношення ціни і можливостей.

Основну ставку в Realme 12 Pro Plus зробили на фотоможливостях: в основній камері встановлено сенсор Sony IMX890 (1/1,56 дюйма) на 50 Мп з OIS. Також є перископний модуль 64 Мп з 3х оптичним і 120х цифровим зумом. По суті, це середньобюджетний смартфон з флагманською камерою, пише Phone Arena.

Ще одна фішка девайса – екран з частотою регулювання ШІМ 2160 Гц. Навіть для не дуже дорогих смартфонів це суттєвий параметр. Як правило, зазвичай цей показник в 5 разів менше. Наприклад, у останнього Galaxy S24 і iPhone він не перевищує 500 Гц.

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Серед інших характеристик realme 12 Pro+

Екран: 6,7 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц, пікова яскравість 950 ніт;

6,7 дюйма, AMOLED, FHD+, 120 Гц, пікова яскравість 950 ніт; Процесор: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2;

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2; Пам'ять: 8/12 ГБ оперативної, 128/256 ГБ постійної;

8/12 ГБ оперативної, 128/256 ГБ постійної; Батарея: 5000 мАг, швидка зарядка 67 Вт;

5000 мАг, швидка зарядка 67 Вт; ОСА: Android 14 (realme UI 5.0).

Стартова версія realme 12 Pro+ обійдеться в 360 доларів (близько 13 000 грн). Максимальну модифікацію з 12 Гб ОЗУ і 256 Гб вбудованої пам'яті оцінили в 410 доларів. В Європі новинки з'явитися вже скоро.

Realme 12 Pro схожий на старшу модель по дизайну, але "начинка" простіше: процесор Snapdragon 6 Gen 1, 32-Мп телевик замість 64, а основний датчик 50-мегапіксельний Sony IMX882. Дисплей, батарея і потужність зарядки однакові. Ціни на нього стартують з 315 доларів.

Раніше цього місяця Realme також випустила ультрабюджетний смартфон за $65, який за характеристиками рве всіх конкурентів. Тут і 90-герцовий IPS-екран, і велика батарея на 5000 мАг, і захист від вологи і пилу за стандартом IP54,

А якщо ви в пошуках потужної начинки, AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Так, лідер рейтингу в тестах обходить iPhone 15 Pro Max на 30%, при цьому коштує майже в два рази дешевше.

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