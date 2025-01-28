Шестиногий робот успішно пройшов випробування в Антарктиді.

У Китаї вчені створили шестиногого робота-собаку, який в умовах екстремального холоду носить важкі вантажі - випробування, що пройшли в Антарктиді, підтвердили адаптацію унікальної машини до температури до -40°C.

За даними Interesting Engineering, на оприлюднених розробниками кадрах видно, як робот переміщає на спині пакет, пересуваючись територією китайської полярної дослідницької станції.

Зазначається, що робот виглядає як адаптація моделі, розробленої Lenovo, і витримує температуру до - 40 градусів за Цельсієм. Сприяють такій витривалості спеціальні черевики, в які взувають унікальну машину.

За словами вчених, черевики мають відмінні антиковзкі характеристики й мінімізують пошкодження крижаної поверхні, знижуючи тиск на лід.

"Випробування, проведені на китайській станції "Чжуншань" ​​в Антарктиді, показали, що шестиногий робот-собака може ходити й переносити предмети по слизьких, холодних крижаних поверхнях", - сказано в публікації.

Як наголошується, він здатний переносити вантажі вагою від 70 до 100 кг.

За словами директора Шанхайського відділення Дослідницького інституту Lenovo Мао Шіцзе, "взуттєвий" матеріал витримує екстремально низьку температуру та мінімізує тиск при зіткненні "собаки" з крижаною поверхнею. В результаті, "тварина" не послизається, а пошкодження льоду практично виключено.

"Це дозволяє роботу ходити по льоду так, якби це була рівна поверхня", - пояснив Мао Шіцзе.

Акцентується, що при моторошному холоді, завдяки теплоізоляційному обладнанню та спеціалізованим акумуляторам, робот здатен безперервно працювати чотири години. Щобільше, "собака" може виконувати й важливіші завдання, наприклад, переносити детектори крижаних тріщин виявлення прихованих небезпек.

"Безпека є пріоритетом, оскільки тріщини в льоду часто невидимі", - пише видання.

У перспективі - інтеграція "собаки" з дронами та підводними роботами для виконання спільних операцій з відбору проб під водою, модифікація для контролю обладнання, виявлення його ламання, іржі, витоку олії.

Розробники також досліджують потенціал ноу-хау щодо допомоги літнім людям - можливо, "собаки в черевиках" скрасять самотність пенсіонерів і нададуть їм усіляку допомогу за допомогою передових технологій ШІ.

"Згідно GT, висока вантажопідйомність та стабільність рухів робота роблять його універсальним для різних завдань у науці, промисловості та повсякденному житті", - наголошують автори.

Роботи-собаки китайського виробництва знаходять застосування на електростанціях, військовій логістиці. Як повідомляє South China Morning Post, подібні машини вже застосовувалися в різних ситуаціях, наприклад, у ході високогірних логістичних операціях, де транспортували запаси, і під час спільних навчань Народно-визвольної армії Китаю з військовими Камбоджі.

Розвиток роботів у світі

Нагадаємо, у Китаї запланували провести перші у світі змагання за участю роботів. Марафон пройде у квітні в Пекіні - в районі Дасін. Йшлося, що гуманоїдні роботи, розроблені компаніями з усього світу, візьмуть участь у забігу разом із 12 000 бігунами-людьми. За наявною інформацією, унікальний забіг передбачає дистанцію 21 км. Призи отримають троє найкращих учасників.

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