У собаки конфіскували ласощі та іграшки.

У китайській провінції Шаньдун поліцейського собаку "депреміювали" за те, що той спав на роботі і мочився у власну миску з їжею.

Як пише South China Morning Post, коргі на ім'я Фузай народився у серпні 2023 року. Коли собаці виповнилося чотири місяці, власник віддав його до поліцейської кінологічної бази у місті Вейфан, де його навчили пошуку вибухівки.

Невдовзі пес став справжньою зіркою інтернету - сторінка, на якій публікують новини про життя і підготовку Фузая та інших поліцейських собак, має понад 384 тисяч підписників. Нещодавно там з'явилося відео, на якому коргі "дякують" за успішну роботу та підвищення авторитету місцевих поліцейських собак. Його нагородили червоним жетоном, ласощами та іграшками, однак одразу забрали "премію":

Відео дня

"Через твою нещодавню поведінку, втому на робочому місці і навіть сечовипускання у власну миску, ми змушені зробити тобі зауваження і конфіскувати твої ласощі в якості покарання".

Інші новини про службових собак

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгення РФ американські кінологи передали бронежилети для службових собак, які перебувають на українському прикордонні.

А навесні минулого року до поліції Київщини прибули одинадцять службових собак, яких тренували шукати вибухові речовини та зброю у Нідерландах.

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