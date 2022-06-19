Росіяни скаржаться на те, що віднедавна з офіційного сайту Microsoft не завантажуються утиліти для встановлення Windows 10/11 та ISO-образи операційних систем – вибиває помилку 404.
Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.
Зазначається, що проблема виникає з різними провайдерами – як через провідний, так і мобільний інтернет. Разом з тим при підключенні до VPN-сервісів країн Європи або США файли завантажуються без проблем.
Кілька скарг також надійшло від жителів Казахстану.
Нагадаємо, що в березні Microsoft призупинила продаж нових продуктів й послуг в Росії, а в червні оголосила, що істотно скорочує свій бізнес в країні-агресорші.
Також повідомлялося, що український уряд буде співпрацювати з Microsoft щодо документування військових злочинів Росії. Крім того, незабаром очікується офіційний запуск Xbox в Україні.
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