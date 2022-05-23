Команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії під час відбудови.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявляє, що український уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів Росії.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наш уряд співпрацюватиме з Microsoft щодо документування воєнних злочинів РФ. А Xbox офіційно запуститься в Україні. Нарешті в нас з'являться українські акаунти, а в консолей - українська мова. Про це домовилися в Давосі на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом. Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії Україні під час відбудови", - зазначив міністр.

Він додав, що співпраця з Microsoft відбувається вже давно, і вони активно підтримують Україну під час війни: стали однією з перших компаній, що на початку березня призупинила всі нові продажі продуктів і послуг у Росії та надала безоплатні хмарні сервіси для України до кінця 2022 року.

"Microsoft підтримував і буде підтримувати Україну далі", - було дуже важливо почути це від Бреда Сміта. Загалом у компанії підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 млн дол. Сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії, обладнання", - зазначив Федоров.

Він висловив вдячність команді Microsoft за таку суттєву допомогу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 травня, у Давосі (Швейцарія) відбулося офіційне відкриття Russian War Crimes House (Дому військових злочинів Росії).

Проект покликаний допомогти привернути світову увагу до жахливої ​​реальності російської агресії в Україні.

Учасники Всесвітнього економічного форуму зможуть побачити докази та почути історії деяких жертв, які дадуть реальне уявлення про біль і спустошення, заподіяні Росією, і, що важливіше, про справжню силу українського народу та його самобутність.

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