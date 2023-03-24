З випуском iPhone 15 компанія Apple переробить датчики наближення – це має позитивно позначитися на затримці й точності їх спрацьовування.

Всі моделі лінійки iPhone 15 отримають датчики наближення, вбудовані в "інтерактивний" виріз Dynamic Island. Таке рішення замінить підекранні датчики, що використовуються в Pro-моделях поточного покоління.

Такою інформацією поділився відомий інсайдер Мінг-Чі Куо у своєму Twitter. Втім, він не уточнив, як саме дане інженерне рішення позначиться на користувацькому досвіді.

Зауважимо, що після виходу iPhone 14 на форумах неодноразово з'являлися повідомлення про неточну роботу та помилкові спрацьовування підекранного датчика наближення Pro-моделях. Крім того, розташування під екраном не завжди було інтуїтивно зрозумілим для нових користувачів.

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Причому ця проблема стосується не тільки айфонів, але й багатьох Android-смартфонів з підекранними датчиками наближення. Наприклад, в Pixel 6 датчик знаходиться зліва від фронтальної камери та часто помилково спрацьовує (наприклад, коли користувачеві потрібно відкрити пункт управління) в месенджерах, що підтримують введення голосових повідомлень за допомогою піднесення смартфона до вуха.

У зв'язку з поширеністю таких повідомлень не виключено, що Apple взялася розв'язати цю проблему, змінивши положення датчика наближення в нових смартфонах. Втім, таке рішення також може бути викликане банальним прагненням купертинівців скоротити витрати на додаткові компоненти для iPhone.

Всі iPhone 15 отримають USB-C, "титановий" айфон затримається

Презентація лінійки iPhone 15 традиційно відбудеться у вересні. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. цього вимагає закон ЄС про уніфікацію зарядних портів.

Говорячи про відмінності між звичайними та Pro-моделями, відомо, що iPhone 15 Pro і Pro Max отримають більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, вони позбудуться фізичних кнопок. Зовні всі моделі будуть мало чим відрізнятися один від одного.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Проте пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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