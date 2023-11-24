Судячи з усього, використання титану в дизайні смартфонів стає новим трендом після випуску iPhone 15 Pro.

В інтернеті засвітили живі фотографії наступного флагмана Samsung. В цілому, дизайн копіює минуле покоління в особі Galaxy S23 Ultra, але є декілька помітних змін.

Одна з головних змін – титанова рамка, яка матиме тонку матову текстуру. За чутками, титановий корпус буде тільки у Galaxy S24 Ultra, тоді як більш дешеві S24 та S24 Plus отримають звичайну рамку.

Також в новій серії йде епоха флагманів Samsung з вигнутими екранами. Інновація, яка свого часу підносилася мало не революційною, прожила досить довго, але себе не виправдала. Цього разу у флагмана буде плоский екран з супертонкими рамками.

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В іншому нова модель буде схожа на попередника. На місці і відсік для стилуса – зліва на нижній грані корпусу.

Що стосується базових Galaxy S24 і Galaxy S24+, то в плані дизайну вони будуть схожі на iPhone останніх поколінь. Обидві моделі отримають плоску бічну рамку, а кути смартфонів будуть закруглені.

Анонс лінійки Galaxy S24 намічений на 17 січня 2024 року. Попередні замовлення почнуть приймати в цей же день, а поставки стартують з 26 по 30 січня. А вже відкриті продажі почнуться 30 січня.

Якщо вірити інсайдерським даними, Samsung збирається реалізувати в лінійці Galaxy S24 всі найактуальніші тренди і "фішки". Ми вже чули про функцію супутникового зв'язку, рекордні 2 Гб пам'яті і особливий метод "укладання" акумулятора.

Також Samsung робить велику ставку на штучний інтелект. Це будуть "найрозумніші" смартфони на ринку, перевершуючи те, що пропонують конкуренти Google у Pixel 8. Одна з фішок – голосовий перекладач, який буде активуватися під час телефонних дзвінків й переводити сказане в реальному часі.

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