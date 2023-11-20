Компанія поспішає – презентація відбудеться на декілька тижнів раніше, ніж у попередників.

В Samsung не вміють зберігати секрети – щорічно флагмани Samsung "зливають" в мережу за декілька місяців до презентації. Так сталося й цього разу, коли інсайдери розповіли всі головні характеристики майбутніх смартфонів серії Galaxy S24.

Анонс лінійки Galaxy S24 намічений на 17 січня 2024 року. Попередні замовлення почнуть приймати в цей же день, а поставки стартують з 26 по 30 січня. А вже відкриті продажі почнуться 30 січня.

Samsung поспішає – презентація смартфонів відбудеться на декілька тижнів раніше, ніж у попередників. Зокрема, Galaxy S23 були представлені на початку лютого. Новинки будуть оснащені топовим чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, втім, низка виробників вже випустили свої флагмани на новій платформі і вони б'ють рекорди продуктивності.

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Якою буде лінійка Samsung Galaxy S24:

базовий S24 отримає 6,1-дюймову панель AMOLED LTPO з роздільною здатністю Full HD+ і частотою до 120 Гц. Телефон буде базуватися на процесорі Snapdragon 8 Gen 3, мати 8/12 Гбайт оперативної пам'яті і батарею 4,700 мАг з зарядкою 45 Вт. Також девайс вийде з потрійною камерою на 50, 12 і 10 мегапікселів.

Galaxy S24+ буде відрізнятися 6,6-дюймовим дисплеєм, наявністю версій з пам'яттю 1 Тбайт, акумулятором на 4900 маг зі швидкою зарядкою на 45 Вт.

Топовий Galaxy S23 Ultra отримає вигнутий 6,8-дюймовий AMOLED-екран з частотою 144 Гц, батарею 5000 мАг, підтримку стилуса S-Pen. Камера буде мати чотири модулі – на 200, 50, 12 і 10 мегапікселів. Також буде версія з рекордними 2 ГБ пам'яті.

Відомо, що Samsung хоче створити "найрозумніші смартфони" з лінійкою Galaxy S24 і має намір обійти Google Pixel 8 в можливостях штучного інтелекту (ШІ). Одна зі згаданих фішок – голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладати мова в реальному часі.

Дизайн всіх моделей теж відомий: базовий Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть схожі на останні iPhone, а модель Ultra отримає супервузькі рамки, які будуть виконані з титану.

А в найближчі декілька днів очікується презентація Red Magic 9 Pro – це буде один з найцікавіших Android 2023 року. Як мінімум, на момент виходу це буде найпотужніший смартфон в світі, також він похвалиться незвичайним дизайном.

Також до кінця листопада мають представити Meizu 21, Redmi K70 і OnePlus 11. Це бюджетні флагмани і "середняки", які напевно можна буде зустріти в топах "найкращих смартфонів" в майбутньому.

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