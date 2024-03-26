Смартфон напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в опрацюванні фото та переведе телефонний дзвінок у режимі реального часу.

Однією з головних особливостей новітньої прошивки One UI 6.1 стали функції зі штучним інтелектом. Спочатку цей апдейт був ексклюзивом лінійки Galaxy S24, а тепер Samsung оновить кілька старих смартфонів. Причому станеться це вже найближчими днями, пише Gizchina.

Поширення One UI 6.1 для цих моделей Samsung стартує в четвер, 28 березня. А до кінця 2024-го функції AI з'являться на інших пристроях лінійки Galaxy.

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Традиційно, поширення оновлень відбувається хвилями, тому One UI 6.1 може не з'явитися в зазначену дату для всіх користувачів одночасно. Samsung може знадобитися кілька днів або навіть тижнів, щоб встановити оновлення на всі відповідні пристрої в усіх регіонах.

Які ШІ-функції отримають смартфони Samsung

Однією з найбільш вражаючих нових функцій є Живий переклад (Live translate) – він дасть змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.

Також користувачам стане доступний Chat Assist – розумний помічник, вбудований у клавіатуру. Замість того, щоб відправити повідомлення як є, ви можете ввести ваш тест у чат з Chat Assist. Він проаналізує написане, і за потреби перепише його та змінить тон, щоб передати те, що ви намагаєтеся сказати.

З інших функцій – диктофон, який переводить запис у текст і одразу ж робить короткий переказ вмісту, генеративний редактор ШІ в застосунку "Галерея" і "розумний" пошук інформації про предмети через камеру.

Принцип роботи функції Live Translate в One UI 6.1:

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