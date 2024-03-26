Однією з головних особливостей новітньої прошивки One UI 6.1 стали функції зі штучним інтелектом. Спочатку цей апдейт був ексклюзивом лінійки Galaxy S24, а тепер Samsung оновить кілька старих смартфонів. Причому станеться це вже найближчими днями, пише Gizchina.
Поширення One UI 6.1 для цих моделей Samsung стартує в четвер, 28 березня. А до кінця 2024-го функції AI з'являться на інших пристроях лінійки Galaxy.
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold5
- Galaxy Z Flip5
Традиційно, поширення оновлень відбувається хвилями, тому One UI 6.1 може не з'явитися в зазначену дату для всіх користувачів одночасно. Samsung може знадобитися кілька днів або навіть тижнів, щоб встановити оновлення на всі відповідні пристрої в усіх регіонах.
Які ШІ-функції отримають смартфони Samsung
Однією з найбільш вражаючих нових функцій є Живий переклад (Live translate) – він дасть змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.
Також користувачам стане доступний Chat Assist – розумний помічник, вбудований у клавіатуру. Замість того, щоб відправити повідомлення як є, ви можете ввести ваш тест у чат з Chat Assist. Він проаналізує написане, і за потреби перепише його та змінить тон, щоб передати те, що ви намагаєтеся сказати.
З інших функцій – диктофон, який переводить запис у текст і одразу ж робить короткий переказ вмісту, генеративний редактор ШІ в застосунку "Галерея" і "розумний" пошук інформації про предмети через камеру.
Принцип роботи функції Live Translate в One UI 6.1: