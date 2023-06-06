У їх числі помічник для медитації Headspace, тренер з тенісу SwingVision і гра Resident Evil Village.

Компанія Apple в рамках презентації WWDC 2023 оголосила переможців премії програм та ігор Apple Design Awards. До списку увійшло 12 проєктів, які стали найкращими у своїх номінаціях.

У 2023 році "яблучні" визначили шість категорій: інклюзивність, задоволення і веселощі, інтерактивність, соціальний вплив, графіка і візуалізація, а також інновації. У кожній з них були обрані найкращий додаток і найкраща гра.

Інклюзивність

Задоволення і веселощі

додаток – Duolingo

гра – Afterplace

Інтерактивність

додаток – Flighty

гра – Railbound

Соціальний вплив

додаток – Headspace

гра – Endling

Графіка та візуалізація

додаток – Any Distance Відео дня

гра – Resident Evil Village

Інновація

Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 17, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед встановленням не забудьте зробити резервну копію смартфона.

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