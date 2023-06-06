Компанія Apple в рамках презентації WWDC 2023 оголосила переможців премії програм та ігор Apple Design Awards. До списку увійшло 12 проєктів, які стали найкращими у своїх номінаціях.
У 2023 році "яблучні" визначили шість категорій: інклюзивність, задоволення і веселощі, інтерактивність, соціальний вплив, графіка і візуалізація, а також інновації. У кожній з них були обрані найкращий додаток і найкраща гра.
Інклюзивність
- додаток – Universe-Website Builder
- гра – Stitch
Задоволення і веселощі
- додаток – Duolingo
- гра – Afterplace
Інтерактивність
Соціальний вплив
Графіка та візуалізація
додаток – Any DistanceВідео дня
- гра – Resident Evil Village
Інновація
додаток – SwingVision: A.I. Tennis App
- гра – MARVEL SNAP
Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 17, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей.
Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед встановленням не забудьте зробити резервну копію смартфона.