Apple виробили найкращі iOS-Додатки та ігри 2023 року / фото ua.depositphotos.com

Компанія Apple в рамках презентації WWDC 2023 оголосила переможців премії програм та ігор Apple Design Awards. До списку увійшло 12 проєктів, які стали найкращими у своїх номінаціях.

У 2023 році "яблучні" визначили шість категорій: інклюзивність, задоволення і веселощі, інтерактивність, соціальний вплив, графіка і візуалізація, а також інновації. У кожній з них були обрані найкращий додаток і найкраща гра.

Інклюзивність

Задоволення і веселощі

Інтерактивність

Соціальний вплив

Графіка та візуалізація

Інновація

Нагадаємо, напередодні Apple анонсувала iOS 17, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі можливість перетворити смартфон в смарт-дисплей.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. Єдиний момент – перед встановленням не забудьте зробити резервну копію смартфона. 

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