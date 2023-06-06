Вчора ввечері Apple анонсувала оновлену систему iOS 17, яка вийде у вересні разом з новими смартфонами компанії. Вона запропонує користувачам ряд поліпшених функцій, в тому числі можливість перетворити ваш iPhone в смарт-дисплей.
Якщо вам не терпиться випробувати всі нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера прямо зараз. Єдине, що потрібно зробити заздалегідь – резервну копію смартфона в iCloud: "Налаштування" → "Ім'я вашого Apple ID" → iCloud → "Резервна копія в iCloud" → "Створити резервну копію"
Як встановити бета-версію iOS 17
Якщо у вас раніше був встановлений бета-профіль iOS 16, то цілком можливо, що ви вже можете оновитися і до бети iOS 17. Для цього в розділі налаштувань "Оновлення ПЗ" зайдіть в пункт "Бета-оновлення" і виберіть iOS 17 Developer Beta. Далі ви побачите пропозицію завантажити iOS 17.
Якщо профілю у вас немає, або оновлення не приходить, робимо наступне:
- Видаляємо свій старий профіль (якщо він у вас є);
- Завантажуємо бета-профіль iOS 16.6 за посиланням через браузер айфона;
- Встановлюємо профіль і перезавантажуємо смартфон;
- Чекаємо 1-2 хвилини і перевіряємо оновлення – в розділі "Оновлення ПЗ" вам має бути доступна iOS 17 для завантаження.
У випадку з iPad і iPadOS 17 порядок дій аналогічний.
Хто може оновитися
Оновлення iOS 17 не підтримує відразу кілька старих айфонів. Йдеться про iPhone 8, iPhone 8 Plus і легендарний iPhone X – перший телефон Apple з Face ID. Таким чином оновитися до iOS 17 можна на iPhone Xs і новіше.
Що стосується iPadOS 17, вона доступна iPad Pro (2-го покоління і новіше), iPad Air (3-го покоління і новіше), iPad (6-го покоління і новіше) і iPad mini (5-го покоління і новіше).
Нагадаємо, в ході WWDC 2023 Apple вперше показала свій новий гаджет не від Стіва Джобса. Це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи. Продавати почнуть на початку 2024 року.