Вони ідеально підійдуть для комфортного домашнього використання, гарантуючи якісний захист від вірусів.

У 2022 році ринок антивірусного ПЗ насичений безліччю всіляких рішень і розробники кожного переконують, що саме їх продукт найнадійніший.

Зазвичай, поки сам не спробуєш – не дізнаєшся, який антивірус краще. Благо, більшість з них зараз поширюються умовно-безкоштовною моделлю. Про них і піде мова в замітці нижче.

Чи потрібен взагалі антивірус у 2022

Коротка відповідь – так.

Більш розгорнута – сучасні антивіруси являють собою більше, ніж просто фільтр шкідливих програм. Наприклад, вони можуть захистити вас від фішингових атак, кібер-атак і програм-вимагачів. Також більшість антивірусів пропонує такі додаткові функції, як спам-фільтри, батьківський контроль, розширений брандмауер і т.д.

При цьому спокусливо думати, що від вірусів можна захиститися, банально дотримуючись принципів веб-гігієни. І це певною мірою вірно, але щороку з'являються нові шкідливі програми й віруси. Можливо, завтра ви зіткнетеся з чимось, що стане для вас несподіванкою.

Який антивірус обрати у 2022

Avira Free Antivirus

Операційна система: Windows, Mac, Android, iOS;

Особливості: виявлення вірусів, захист від фішингу, вбудований VPN, інструменти оптимізації системи;

Плюси: працює у фоновому режимі абсолютно непомітно для користувача, виявляє 99,7% перевірених загроз, має значний функціонал;

Мінуси: набридлива спливаюча реклама.

Sophos Home

Операційна система: Windows;

Особливості: виявлення вірусів, захист від фішингу, батьківський контроль, Захист до 10 ПК;

Плюси: простий у використанні та ненав'язливий, передбачені інструменти хмарного захисту;

Мінуси: відсутність функції сканування та оновлення за розкладом,

360 Total Security

Операційна система: Windows, Android і macOS;

Особливості: виявлення вірусів, фаєрвол, захист веб-браузера, оптимізація системи;

Плюси: містить аж п'ять антивірусних движків, містить інструмент перевірки Wi-Fi-мереж і "пісочницю";

Мінуси: безліч функцій сумнівної корисності на кшталт "оптимізації" і "очищення".

Malwarebytes Free

Операційна система: Windows, macOS, Android, iOS;

Windows, macOS, Android, iOS; Особливість: виявлення вірусів, захист від фішингу, сканування оперативної пам'яті та об'єктів автозапуску;

виявлення вірусів, захист від фішингу, сканування оперативної пам'яті та об'єктів автозапуску; Плюс: простий інтерфейс, хороший антивірусний сканер.

простий інтерфейс, хороший антивірусний сканер. Мінус: фоновий моніторинг тільки в преміум-версії.

Microsoft Defender

Операційна система: Windows;

Особливості: виявлення вірусів, захист від програм-вимагачів, захист веб-камери та конфіденційності, веб-фільтрація;

Плюси: солідний захист, який абсолютно не впливає на роботу системи;

Мінуси: небагата функціональність.

Чи достатньо безкоштовного антивірусного захисту

І так і ні. Обидва продукти використовують той же механізм захисту від вірусів – центральну технологію, яка контролює пристрій і бореться зі шкідливим ПЗ

Разом з тим антивірусні програми преміум-класу окрім основних пропонують корисні додаткові функції. Наприклад, надійна система батьківського контролю може стати величезним плюсом для тих, у кого є діти. Або спеціальний рівень захисту від програм-вимагачів, який поставляється тільки з платним продуктом.

Раніше УНІАН розповідав, які файли та папки можна видалити на диску С, не зламавши при цьому комп'ютер. Ця замітка насамперед стане в пригоді власникам ультрабуків з малим об'ємом пам'яті.

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