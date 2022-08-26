У 2022 році ринок антивірусного ПЗ насичений безліччю всіляких рішень і розробники кожного переконують, що саме їх продукт найнадійніший.
Зазвичай, поки сам не спробуєш – не дізнаєшся, який антивірус краще. Благо, більшість з них зараз поширюються умовно-безкоштовною моделлю. Про них і піде мова в замітці нижче.
Чи потрібен взагалі антивірус у 2022
Коротка відповідь – так.
Більш розгорнута – сучасні антивіруси являють собою більше, ніж просто фільтр шкідливих програм. Наприклад, вони можуть захистити вас від фішингових атак, кібер-атак і програм-вимагачів. Також більшість антивірусів пропонує такі додаткові функції, як спам-фільтри, батьківський контроль, розширений брандмауер і т.д.
При цьому спокусливо думати, що від вірусів можна захиститися, банально дотримуючись принципів веб-гігієни. І це певною мірою вірно, але щороку з'являються нові шкідливі програми й віруси. Можливо, завтра ви зіткнетеся з чимось, що стане для вас несподіванкою.
Який антивірус обрати у 2022
Avira Free Antivirus
- Операційна система: Windows, Mac, Android, iOS;
- Особливості: виявлення вірусів, захист від фішингу, вбудований VPN, інструменти оптимізації системи;
- Плюси: працює у фоновому режимі абсолютно непомітно для користувача, виявляє 99,7% перевірених загроз, має значний функціонал;
- Мінуси: набридлива спливаюча реклама.
Sophos Home
- Операційна система: Windows;
- Особливості: виявлення вірусів, захист від фішингу, батьківський контроль, Захист до 10 ПК;
- Плюси: простий у використанні та ненав'язливий, передбачені інструменти хмарного захисту;
- Мінуси: відсутність функції сканування та оновлення за розкладом,
360 Total Security
- Операційна система: Windows, Android і macOS;
- Особливості: виявлення вірусів, фаєрвол, захист веб-браузера, оптимізація системи;
- Плюси: містить аж п'ять антивірусних движків, містить інструмент перевірки Wi-Fi-мереж і "пісочницю";
Мінуси: безліч функцій сумнівної корисності на кшталт "оптимізації" і "очищення".
Malwarebytes Free
- Операційна система: Windows, macOS, Android, iOS;
- Особливість: виявлення вірусів, захист від фішингу, сканування оперативної пам'яті та об'єктів автозапуску;
- Плюс: простий інтерфейс, хороший антивірусний сканер.
- Мінус: фоновий моніторинг тільки в преміум-версії.
Microsoft Defender
- Операційна система: Windows;
- Особливості: виявлення вірусів, захист від програм-вимагачів, захист веб-камери та конфіденційності, веб-фільтрація;
- Плюси: солідний захист, який абсолютно не впливає на роботу системи;
- Мінуси: небагата функціональність.
Чи достатньо безкоштовного антивірусного захисту
І так і ні. Обидва продукти використовують той же механізм захисту від вірусів – центральну технологію, яка контролює пристрій і бореться зі шкідливим ПЗ
Разом з тим антивірусні програми преміум-класу окрім основних пропонують корисні додаткові функції. Наприклад, надійна система батьківського контролю може стати величезним плюсом для тих, у кого є діти. Або спеціальний рівень захисту від програм-вимагачів, який поставляється тільки з платним продуктом.
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