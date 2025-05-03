Денис Пономаренко

По суті, це аналог Samsung DeX.

У смартфонів Samsung є унікальна функція, яка виділяє їх на тлі конкурентів. Мова про режим робочого столу DeX. При його активації зовнішній дисплей перетворюється на інтерфейс, що нагадує настільну операційну систему. Досить під'єднати клавіатуру і мишу, щоб почати повноцінну роботу.

Незабаром схожий режим стане доступний і на інших смартфонах на Android. Журналіст порталу Android Authority Мішал Рахман показав, який вигляд має попередня версія нової функції, яку в Google розробляють останні кілька років.

Під час активації режиму на зовнішньому екрані з'являється панель завдань з іконками додатків і аналогом меню "Пуск". Вгорі відображається рядок стану. Користувачеві доступна повноцінна багатозадачність: можна запускати кілька додатків, переміщати вікна, змінювати їхній розмір і закріплювати на екрані. Також підтримується перетягування контенту (drag-n-drop) між різними вікнами.

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Під час роботи десктопного режиму смартфоном можна користуватися як зазвичай. У налаштуваннях системи відображаються параметри зовнішнього дисплея: користувач може змінити роздільну здатність і вибрати потрібну орієнтацію зображення.

Для навігації в десктопному режимі на екрані з'являється курсор, яким можна керувати за допомогою миші або тачпада. Ба більше, його можна перемістити на екран смартфона і взаємодіяти з мобільним інтерфейсом безпосередньо.

Коли функція стане частиною Android, поки невідомо. Є шанс, що її додадуть в Android 16, а якщо ні, то доведеться чекати виходу Android 17. Також залишається незрозумілим, чи буде ця функція стандартною для всіх смартфонів, чи її залишать як ексклюзиву Pixel.

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Раніше в Google підтвердили, що повноцінний реліз Android 16 заплановано на червень, а не вересень, як зазвичай. А поки що встановити бета-версію Android 16 можуть як власники Pixel, так і деяких Xiaomi, OnePlus та інших брендів.

Як УНІАНужеписав, з виходом Android 16 смартфони навчаться показувати залишкову ємність акумулятора, тож оцінити стан смартфона під час купівлі з рук стане трішки простіше.

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