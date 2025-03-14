ОС тепер розповість усе про стан акумуляторної батареї пристрою.

В Android 16 з'явилася одна з корисних фішок з iOS – система перевірки працездатності акумулятора телефону. Зараз функція доступна в бета-версії нової ОС, а після релізу стабільної версії влітку стане доступною всім.

Усі знають, що в процесі експлуатації ємність акумулятора стає нижчою, його ефективність знижується, а час роботи без підзарядки падає. Новий інструмент Battery Health дозволяє оцінити, наскільки деградувала батарея порівняно з тим, коли телефон був новим.

У розділі "Батарея", крім іншого, показується, який залишився відсоток ємності, тож оцінити стан девайса під час купівлі з рук стане трішки простіше.

Відео дня

Ресурс Android Authority показав, як це виглядає:

Перша публічна бета-версія Android 16 вийшла в січні. Одним із головних нововведень стали Live Updates. Це аналог Live Activities в iOS: додатки тепер можуть показувати інтерактивні оповіщення, наприклад, з індикатором статусу доставки замовлення. Встановити бета-версію можуть власники Pixel 6 і новіше.

Раніше представники Google анонсували достроковий реліз Android 16 – уже в червні, а не вересні-жовтні. Більш ранній випуск дасть змогу унеможливити ситуацію з Pixel 9, які надійшли в продаж із торішньою версією ОС.

А тим часом користувачі Samsung все ще чекають на публічний реліз One UI 7 на базі Android 15. Якщо раніше передбачалося, що запуск ОС відбудеться наприкінці січня разом з анонсом Galaxy S25, то останні витоки свідчать про те, що це може статися тільки у квітні.

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