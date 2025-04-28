Смартфони і планшети Samsung почали отримувати Android 15: шукайте свій у списку

У Samsung називають One UI 7.0 на базі Android 15 одним із найбільших оновлень в історії Galaxy.

Samsung почала розгортання One UI 7 на базі Android 15 на початку квітня. Через кілька днів поширення свіжої OC призупинили через помилку, а через деякий час відновили, але тільки в Південній Кореї.

Тепер стабільна версія One UI 7 почала поширюватися по всьому світу. Портал Gizmochina зібрав список усіх телефонів і планшетів Galaxy, які вже можуть оновитись.

Смартфони, які почали отримувати One UI 7:

Galaxy S24.

Galaxy S24+.

Galaxy S24 Ultra.

Galaxy S24 FE.

Galaxy S23.

Galaxy S23+.

Galaxy S23 Ultra.

Galaxy Z Fold 6.

Galaxy Z Flip 6.

Galaxy Z Fold 5.

Galaxy Z Flip 5.

Планшети:

Galaxy Tab S10+.

Galaxy Tab S10 Ultra.

Galaxy Tab S9.

Galaxy Tab S9+.

Galaxy Tab S9 Ultra.

Розгортання оновлення відбувається поступово, тому деяким користувачам воно могло ще не прийти. Щоб перевірити наявність апдейта, потрібно перейти в "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Завантаження та встановлення".

Відео дня

До початку літа стабільна версія One UI 7 вийде на всіх підтримуваних пристроях, оскільки вже в червні відбудеться реліз One UI 8 на базі свіжої Android 16.

Абсолютно точно оновлення не прийде на телефони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

У Samsung називають One UI 7.0 одним із найбільших оновлень в історії Galaxy. Помітна частина нововведень пов'язана з нейромережами: ШІ ще краще допомагатиме в написанні текстів, коригуватиме помилки, пропонуватиме свої варіанти, а також складатиме резюме і різні вижимки. Алгоритми також активно використовуються під час набору тексту для прискорення введення.

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