Google 'Фото' потрібно терміново оновити: популярний додаток отримав відсутні функції

Нова версія вже доступна для iPhone і, за словами розробника, "скоро" з'являться на Android.

Google оновила свій фірмовий додаток "Фото". Інтерфейс аппа трохи змінили, додався новий режим підсвічування і ще кілька функцій, які спростять життя користувачам.

Додаток став зручнішим: наприклад, подробиці про знімок (дата, час і місце зйомки) тепер відображаються прямо зверху. Під цими даними можуть з'являтися "бейджи" – зокрема, для відтворення живих фото, зміни категорії, збереження або управління сховищем.

Найпомітнішим же нововведенням став режим підсвічування, який автоматично перемикатиметься на світлий або темний залежно від системної теми пристрою користувача.

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Після натискання значка з трьома крапками в правому верхньому кутку тепер виводиться меню операцій. Там можна знайти кнопки "Про фото", "Створити", "Трансляція", "Зберегти як", "Завантажити", "Видалити" і "Google Об'єктив". Там, де була остання, тепер "Додати в", яка дає змогу впорядковувати фотографії в альбоми, архівувати їх або ховати в захищену папку.

Оновилися й фото-стопки: у кожної мініатюри з'явилося окреме меню. Завдяки йому можна вибрати головне зображення, видалити непотрібні кадри, розпаковувати стопку чи виділити відразу кілька знімків для масових дій.

Нова версія мобільного Google "Фото" вже доступна користувачам iPhone. Власникам Android-смартфонів доведеться трохи почекати – оновлення вийде "скоро".

Додаток Google Фото вважається одним із найпопулярніших засобів для зберігання та обміну фотографіями на смартфонах, включно з Android та iOS. На сьогодні додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.

Віднедавна у Google "Фото" з'явилося чимало корисних функцій. Наприклад, користувацька медіатека більше не захаращується однаковими або схожими знімками. А нова функція Ask Photos замінить вам особистого фотографа.

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