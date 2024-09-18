У Google 'Фото' з'явилася функція, яку давно просили користувачі

Невелике, але зручне доповнення дає змогу дзеркально відображати або перевертати зображення по горизонталі.

Команда Google додала у свій сервіс Google "Фото" (Google Photos) невелике, але корисне доповнення, про яке давно просили користувачі. Першим звернув увагу на нововведення тематичний ресурс Android Authority.

Як виявилося, весь цей час у Google "Фото" була відсутня одна базова опція – можливість дзеркально відобразити або перевертати зображення по горизонталі. Досі можна було лише обрізати, обертати або налаштовувати співвідношення сторін.

Нову кнопку Flip можна знайти в розділі "Обрізка" інструментів редагування. Після редагування, Google "Фото" збереже нову версію зображення у вигляді копії, тим самим гарантуючи, що вихідне зображення залишиться недоторканим.

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Ця функція особливо корисна, коли користувач хоче швидко "віддзеркалити" своє селфі (якщо така можливість відключена в додатку камери). Варто зауважити, що це оновлення доступне тільки в мобільному клієнті Google "Фото", веб-версія сервісу такої функції не має.

Від початку 2024 року в Google "Фото" з'явилося чимало корисних функцій. Наприклад, користувацька медіатека більше не захаращується однаковими або схожими фотографіями. А в серпні ШІ-функції для редагування в "Google Фото" стали безкоштовними для всіх.

Раніше фахівці назвали смартфони з найкращими камерами на сьогодні. Часто користувачі під час вибору смартфоні орієнтуються тільки на кількість мегапікселів: мовляв, чим більше мегапікселів, тим більш чіткими мають бути знімки. Однак на практиці ця характеристика мало впливає на якість фото.

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