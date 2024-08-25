Йдеться про айфони, випущені понад три роки тому. Зокрема, це iPhone 13, iPhone 12 і iPhone 11.

Залишилося всього кілька тижнів до виходу повної версії iOS 18. Тим часом колишній співробітник Apple, фахівець з продажу Тайлер Морган попередив власників яблучних гаджетів про те, що встановлення найактуальнішої iOS загрожує уповільненням їхніх пристроїв.

Портал iDropNews зазначає, що йдеться про пристрої, випущені понад три роки тому. Зокрема, це iPhone 13, iPhone 12 і iPhone 11.

Apple позиціонує iOS 18 як одне з найбільших оновлень ПЗ для iPhone в історії. Це, зокрема, пояснюється додаванням у нову ОС штучного інтелекту. Фахівець розповів, що смартфон після оновлення може почати працювати повільно не відразу, а з часом. Усе тому, що оновлення не призначене для застарілих айфонів.

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За його словами, нова операційка буде добре працювати з майбутніми iPhone 16 і Pro-моделями iPhone 15. А ось для всіх інших моделей вона занадто енерговитратна: після її встановлення акумулятор почне зношуватися швидше, а продуктивність впаде без видимих причин, пояснив експерт.

Якщо ваш телефон працює відмінно і вас не надто хвилює нова iOS, не оновлюйтеся – резюмував Морган.

В Apple вже неодноразово говорили, що найпросунутіші нейромережеві опції, зокрема, оновлена Siri, працюватимуть щонайменше на iPhone 15 Pro і 15 Pro Max. Власники старіших iPhone отримають базові інструменти.

А ось що отримають усі, хто оновився до iOS 18, то це кастомізацію іконок, перероблену "шторку", запис дзвінків із розшифруванням і ще купу додаткових налаштуваннь, що стосуються кастомізації. Якщо ваш айфон оновився до iOS 17, отже, на нього можна встановити і нову систему.

Тим часом до головної презентації Apple залишилося всього кілька тижнів. "Родзинкою" вересневого івенту стануть iPhone 16, проте крупних нововведень від них чекати не варто, пише Bloomberg. Серйозні зміни компанія приберегла для 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Разом з новими айфонами у вересні будуть представлені й інші пристрої, серед яких Apple Watch нового покоління і відразу дві моделі Airpods. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

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