У компанії вже визнали наявність проблеми і пообіцяли повернути все на місце.

Останнє оновлення Windows 11 видалило застосунок ШІ-асистента Copilot у частини користувачів. Microsoft уже визнала наявність проблеми і пообіцяла повернути все на місце.

"Нам відомо про проблему з додатком Microsoft Copilot, яка зачіпає деякі пристрої. Додаток ненавмисно видаляється і відкріплюється від панелі завдань", – пише Microsoft. Утім, як швидко проблема буде виправлена – не уточнюється.

Доти компанія пропонує всім постраждалим користувачам самостійно повернути ШІ-помічника до ОС. Для цього достатньо завантажити застосунок Copilot з Microsoft Store і вручну закріпити його на панелі завдань.

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Тим часом у мережі жартують, що Microsoft випустила найкорисніший апдейт за роки і просять компанію залишити все як є.

Copilot – це переосмислений чат-бот Bing, адаптований для Windows. Він відкривається у вигляді класичної бічної панелі, з якої можна керувати налаштуваннями системи у форматі запитів у чаті на кшталт ChatGPT. ШІ-помічник включений до складу Windows 11 за замовчуванням, тому видалити його не можна.

Нагадаємо, у лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

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