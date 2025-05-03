Оновлення Windows може призвести до втрати всіх даних на диску: що потрібно зробити

У нових версіях Windows 11 24H2 автоматично використовується шифрування даних BitLocker.

Останнє оновлення Windows 11 примусово увімкнуло шифрування даних BitLocker навіть на тих версіях, де раніше його не було – це не тільки сповільнює роботу SSD, а й створило ризик повної втрати даних. Про це повідомляє портал TechRadar.

BitLocker – це система безпеки, що забезпечує шифрування диска для захисту даних. Ключ прив'язується до вашого поточного облікового запису Microsoft. Якщо ви не зробите резервну копію ключа або видалите/втратите доступ до облікового запису – відновити дані буде неможливо.

В останньому оновленні 24H2 BitLocker автоматично вмикається під час реєстрації під час входу в обліковий запис на всіх версіях Windows 11, включно з "Домашньою". Водночас Windows ніяк не попереджає користувачів про активацію BitLocker.

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У зв'язку з цим фахівці рекомендують відмовитися від інсталяції оновлення або вимкнути функцію в налаштуваннях.

Щоб вимкнути BitLocker:

Параметри → Конфіденційність і безпека → Шифрування пристрою.

Раніше у Windows 11 знайшли корисну приховану функцію, яку варто спробувати. Ця фіча дасть змогу користувачам оперативніше закривати завислі завдання без "Диспетчера завдань".

Нагадаємо, у квітні цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft сягнула нового історичного максимуму в 43,72%. Таким чином відрив Windows 11 від Windows 10 скоротився до менше 10 відсотків.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане зі швидким завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 - вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

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