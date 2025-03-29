Нову ОС не можна буде більше встановити без облікового запису Microsoft.

Microsoft оголосила про наміри видалити з Windows 11 популярний скрипт, який дає змогу користувачам обходити вимогу обов'язкового інтернет-підключення та створення облікового запису під час початкового налаштування комп'ютера.

Зараз цю перевірку можна обійти за допомогою команди bypassnro, яка легко активується в процесі встановлення системи. Цим способом активно користуються ті, хто не хоче прив'язувати свій ПК до облікового запису Microsoft. Однак у компанії заявляють, що такий метод небезпечний.

"Ми видаляємо скрипт bypassnro.cmd, щоб підвищити безпеку і зручність роботи з Windows 11. Ця зміна гарантує, що всі користувачі завершать установку з підключенням до інтернету і з обліковим записом Microsoft", - йдеться в блозі компанії.

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Розробники звернули увагу, що команда bypassnro вже відключена в останній бета-версії Windows 11, а отже, найближчим часом ця зміна з'явиться і в стабільній версії.

Як зазначає Windows Central, рішення технологічного гіганта викличе негативну реакцію з боку користувачів. При цьому ті, хто уникає використання облікового запису Microsoft, все одно знайдуть обхідні шляхи. Більш розумною стратегією було б застосувати метод пряника, а не батога – наприклад, пропонувати більш значний обсяг вільного місця в хмарному сховищі.

Нагадаємо, в лютому цього року частка Windows 11 серед комп'ютерів під управлінням ОС від Microsoft досягла нового історичного максимуму в 38%. Фактично, тепер кожен третій комп'ютер під управлінням Windows використовує W11.

Як зазначають експерти, у деяких країнах, наприклад, Великій Британії, Windows 11 вже популярніша, ніж Windows 10. В Україні ж – навпаки: на найновішу ОС пересіло лише 26% юзерів.

Збільшення частки Windows 11 пов'язане з завершенням безкоштовної підтримки Windows 10 – вона закінчиться в жовтні 2025 року з можливістю отримання платних оновлень до жовтня 2026 року. Купити таку підтримку можна буде лише на один рік за 30 доларів без можливості подальшого продовження.

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